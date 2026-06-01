El Partido Conservador anunció este lunes su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, argumentando que los resultados de las urnas reflejaron un mensaje claro de los ciudadanos sobre las principales preocupaciones que enfrenta el país.

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A través de un comunicado oficial, la colectividad señaló que la jornada electoral dejó en evidencia el inconformismo de amplios sectores de la población frente a temas como la inseguridad, el costo de vida y la incertidumbre económica.

“La democracia siempre habla. Hoy los colombianos han expresado con claridad sus anhelos, sus necesidades y también sus frustraciones frente a la inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre y la falta de respuestas a problemas que afectan la vida diaria de millones de familias”, expresó el partido.

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“La voz más representativa”

En el documento, los conservadores destacaron el resultado obtenido por De La Espriella y señalaron que su candidatura representa a una parte importante del electorado colombiano.

“El resultado de hoy convierte a Abelardo de la Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo firme para Colombia”, indicó la colectividad.

El resultado de hoy convierte a Abelardo de la Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo firme para Colombia. Escuchamos ese mensaje y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia. — Partido Conservador (@soyconservador) June 1, 2026

Asimismo, el Partido Conservador afirmó que su decisión responde al mensaje expresado por los votantes y a la necesidad de fortalecer principios como la institucionalidad y la democracia.

“Los conservadores escuchamos ese mensaje y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones, la libertad y el orden que demanda la nación”, agregó el comunicado.

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Reiteran postura frente a Iván Cepeda

La colectividad también aprovechó el pronunciamiento para recordar que mantiene vigente su decisión de no respaldar al candidato Iván Cepeda en ninguna circunstancia política.

Según el Partido Conservador, esta posición hace parte de las determinaciones adoptadas por la organización de cara a la actual contienda presidencial y a la construcción de alianzas para la siguiente etapa del proceso electoral.

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Efraín Cepeda confirmó respaldo

Por su parte, el líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó que la colectividad apoyará la candidatura de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial, tras los resultados de la jornada electoral

Cepeda aseguró que la decisión responde al sentir de las bases conservadoras y destacó que el candidato representa principios como el orden, la seguridad, la defensa de la democracia y la lucha contra el alto costo de la vida.

“Nos corresponde escuchar a las bases conservadoras, por eso votaremos por Abelardo De La Espriella en segunda vuelta, que es quien representa los principios del Partido Conservador”, afirmó.