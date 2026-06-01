La etapa de recuperación del departamento tras la emergencia continúa avanzando mediante un trabajo articulado entre la Gobernación de Córdoba y el colectivo de impacto social Colombia Unida por Córdoba, que reúne a organizaciones sociales, entidades e instituciones con el propósito de atender a las comunidades afectadas.

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En el cuarto encuentro del colectivo, que se realizó en las últimas horas, revisaron los avances alcanzados en el plan, con el compromiso de seguir articulando esfuerzos para la recuperación de medios de vida, el fortalecimiento de unidades productivas, la reactivación económica de las familias y el acompañamiento social en todo el departamento.

“Seguimos rodeando al departamento de Córdoba para acompañarlos en este proceso de restablecimiento de condiciones de vida luego de la emergencia. Aquí la solidaridad ha sido un gran motor, como lo vivimos con la Donatón nacional. Estamos dándole tracción a las diferentes acciones con cada una de las organizaciones que se han querido sumar”, expresó Ana Cristina Moreno, directora de Presentes Corporación, que apoya a Córdoba en este proceso.

En el encuentro también identificaron nuevas oportunidades de colaboración en áreas como educación, fortalecimiento comunitario y atención integral a poblaciones vulnerables.

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Gracias a esta articulación, Córdoba continúa sumando capacidades técnicas, asistencia especializada y acciones complementarias que fortalecen la etapa de recuperación.