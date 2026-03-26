El departamento de Córdoba se prepara para vivir este jueves 26 de marzo una de las jornadas solidarias más importantes del país.

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Desde el Centro de Eventos El Sol de la ciudad de Montería se realizará la gran Donatón Nacional bajo el lema “Colombia Unida por Córdoba”, que invita a ciudadanos, empresas e instituciones a ayudar en la fase de recuperación de este departamentos.

Tras las inundaciones que afectaron a más de 86 mil familias en Córdoba la iniciativa busca canalizar el respaldo de todo el país en un momento clave para dar soluciones en cuanto a las viviendas inhabitables, la pérdida de cultivos, las afectaciones económicas y gestionar el impacto social que requiere atención sostenida.

Con el mensaje “No es caridad. Es reconstrucción con dignidad”, la Donatón articula esfuerzos para brindar atención urgente y, al mismo tiempo, sentar las bases de la recuperación integral del departamento de Córdoba.

Durante la jornada de este jueves recibirán aportes destinados a cubrir necesidades inmediatas como alimentos, agua potable, kits de higiene, refugios temporales, medicamentos y atención básica, así como acciones de mediano y largo plazo enfocadas en la rehabilitación de viviendas, la recuperación de medios de subsistencia, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.

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La Donatón será transmitida en vivo a través de plataformas digitales, permitiendo que colombianos dentro y fuera del país se sumen a esta causa desde cualquier lugar. Además, está dispuesto un call center exclusivo para orientar a donantes y aliados, garantizando un proceso ágil y transparente.

Opciones para donar

La Donatón Nacional “Colombia Unida por Córdoba” dispone de diferentes canales para facilitar la participación de todos los ciudadanos, organizaciones y empresas interesadas en aportar a esta causa.

Las donaciones pueden realizarse de manera rápida y segura a través de la página web oficial colombiaunidaporcordoba.com, donde los usuarios pueden elegir entre aportes individuales o contribuciones empresariales, completando el proceso en pocos pasos.

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Igualmente está habilitada la opción de donar de forma presencial mediante la red de SuperGIROS, disponible en todo el país. Las personas pueden acercarse a cualquier punto autorizado y realizar su aporte desde $1.000 pesos, ampliando así las posibilidades de participación para quienes prefieren este mecanismo.