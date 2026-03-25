Esta semana varias periodistas denunciaron casos de acoso sexual que involucran a figuras reconocidas de Caracol Televisión como lo son Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

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La situación llevó al canal a tomar decisiones inmediatas, entre ellas la salida de estos dos presentadores.

A través de un pronunciamiento, la cadena aclaró que la medida adoptada no constituye un juicio definitivo sobre la responsabilidad de los implicados, sino una acción preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Cortesía Caracol TV da por terminados los contratos de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego en medio de denuncias por acoso sexual

La salida de Jorge Alfredo Vargas generó especial repercusión entre la audiencia, acostumbrada durante años a verlo al frente de las noticias junto a María Lucía Fernández, conocida popularmente como “Malú”. Ambos conformaron una de las duplas más “estables” y reconocidas de la televisión nacional, con casi dos décadas compartiendo la conducción en la franja principal.

@noticiascaracol Malú y Jorge Alfredo, 17 años juntos en la edición central de Noticias Caracol. Son la pareja de presentadores que más tiempo lleva al frente de un mismo noticiero y, además, cada uno tiene otro récord: la periodista colombiana y el periodista colombiano con más años ininterrumpidos presentando noticias. "Somos como el reemplazo de Gloria Valencia y Pacheco", afirman jocosamente. Nosotros tenemos el orgullo de decir que hacen parte de esta gran familia, la familia de Noticias Caracol. #NoticiasCaracol25Años ♬ sonido original - Noticias Caracol

De hecho, este 2026 marcaba un hito en su trayectoria conjunta, al acercarse a los 20 años al aire. Días antes de que estallara la controversia, María Lucía Fernández había destacado en el programa “Lo más viral” la solidez de su relación profesional, describiéndola como una alianza basada en el respeto y la complementariedad, pese a sus marcadas diferencias personales.

Asimismo, la presentadora recordó que, a lo largo de los años, nunca tuvieron conflictos laborales, a pesar de tener estilos de vida y formas de pensar completamente opuestas.

“Somos completamente distintos. Jorge Alfredo siempre se arregla la corbata, yo nunca me arreglo si salí o no salí; Jorge Alfredo se da tres veces la bendición, yo nunca me doy la bendición, yo me tomo un termo con agua; Jorge Alfredo pica unas galletas yo tengo yogur griego con arándanos sin azúcar. Opinamos distintísimo, yo subo montaña, él se va con sus amigos; él socializa, yo me voy a una montaña y hago yoga sola, y nunca hemos tenido en tantos años ni una diferencia ni una pelea. Tenemos tan buen ambiente de trabajo entre los dos que ya nos conocemos”, dijo en una entrevista reciente.

Caracol María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas

Asimismo, señaló: “Con Jorge Alfredo somos la pareja que más años llevamos al aire juntos en una emisión de noticias, porque sí ha pasado en la historia de la televisión colombiana, pero han saltado de un lugar a otro o de un horario a otro, pero con Jorge Alfredo yo creo que nosotros ya este año rebasamos la barrera de Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, mi gran referente, mi gran maestra y Pacheco, a quien quisimos mucho”.

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Mientras tanto, el caso continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que habilitó un canal oficial para que posibles víctimas puedan presentar sus denuncias.

El desarrollo de la investigación mantiene en expectativa tanto a la opinión pública como a los seguidores del noticiero, a la espera de claridad sobre lo ocurrido.

Y es que Jorge Alfredo Vargas estudió Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana y se especializó en Periodismo Económico en la Universidad de La Sabana. Igualmente, “Malu” quien también es egresada de la Universidad Javeriana.

Por ahora, la periodista no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha presentado sola la edición.