La junta directiva de Ecopetrol estuvo reunida este martes 24 de marzo para tomar una decisión sobre la continuidad de Ricardo Roa como presidente. La determinación no se tomó y que habrá que esperar al próximo lunes cuando en un nuevo encuentro se decida el destino del exgerente de campaña del presidente Gustavo Petro.

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Se estima que la reunión de este martes duró 10 horas. Algunos medios de comunicación habían revelado que la junta iba a ratificar a Roa, pero finalmente no se tomó la decisión.

Este martes se registraron dos fuertes narrativas en cuanto a este tema. La primera por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, que solicitó a los integrantes de la junta directiva que Ricardo Roa sea removido de su cargo como presidente de la compañía.

La segunda, por parte del presidente Petro, quien por medio de una publicación en su cuenta de X defendió a Roa y cuestionó precisamente a la USO.

“La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza (…) para lo mismo”, afirmó.

En su declaración, el jefe de Estado planteó que un eventual cambio en la dirección de la compañía podría traer consecuencias negativas, tanto económicas como estratégicas. Señaló que, de regresar sectores políticos contrarios a su gobierno a manejar la empresa, podrían repetirse prácticas que, según él, generaron pérdidas millonarias.

“Si el uribismo vuelve a manejar la empresa se perderán miles de millones de dólares de derroche como hizo Bayón y vendrá un Luigi con intereses particulares”, precisó el mandatario.

El presidente también hizo referencia a decisiones pasadas en exploración y producción, así como el uso de técnicas como el fracking, en contraste con su apuesta por energías limpias: “Otra vez perder dinero en el golfo de México, en la cordillera oriental, en Perú. Otra vez fracking en vez de energías limpias así la ciencia diga lo contrario”.

El sindicato, por su parte, argumenta que la compañía enfrenta un deterioro en su reputación corporativa, reflejado en la caída en rankings como el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), donde pasó del segundo al decimoséptimo lugar entre 2023 y 2025.

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Tras todo esto, Roa se mantiene al frente de la compañía y encabezará este viernes la asamblea de accionistas en medio de las polémicas.

Hay que recordar que Roa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de influencias. Según el ente acusador, entre septiembre y octubre de 2024, el presidente de Ecopetrol utilizó su posición “para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar al señor Juan Guillermo Mancera” en un contrato de regasificación. Mancera le había vendido un apartamento a Roa por un precio más económico que el estipulado, pues el inmueble tenía un valor de $2.727 millones, y él lo compró a $1.800 millones.