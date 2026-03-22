El futuro de Ricardo Roa Barragán en el cargo de la presidencia de Ecopetrol depende exclusivamente de su junta directiva. Y es que en medio de la presión que enfrenta la actual administración tras los escándalos judiciales que ha tenido el directivo, la junta de la estatal petrolera tomó una decisión fundamental: decidir, probablemente, su futuro el próximo martes 24 de marzo.

No es para menos. El panorama que actualmente tiene Ecopetrol es muy preocupante, especialmente en sus estados financieros, pero también en materia de gobierno corporativo.

Igual hay que recordar que la Fiscalía le imputó el pasado miércoles al presidente de Ecopetrol y ex gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro el delito de tráfico de influencias por un aparente negocio que habría hecho con su lujoso apartamento en el norte de la capital del país y contratos de la estatal petrolera.

Los ecos

Entre los casos más relevantes de la última semana se supo que la Unión Sindical Obrera (USO) ha solicitado formalmente que Ricardo Roa sea apartado de la presidencia de Ecopetrol.

Martín Ravelo, actual presidente de la USO, manifestó que esta exigencia responde a un “clamor” y un “sentir creciente” entre los trabajadores de los campos de producción, el sistema de transporte y las refinerías.

De acuerdo con el líder sindical, la permanencia de Roa se ha vuelto insostenible debido a los crecientes cuestionamientos jurídicos y reputacionales que rodean su figura.

“El argumento radica en la necesidad de proteger la estabilidad y la imagen de la empresa más importante de los colombianos. Al cotizar Ecopetrol en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York, la confianza de los mercados es fundamental para su sostenibilidad”, dijo Ravelo.

En diálogo con Blu Radio planteó que apartarlo del cargo permitiría que concentre sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de investigaciones penales, disciplinarias y administrativas.

Otro caso tiene que ver con los accionistas minoritarios de la estatal petrolera, quienes aseguraron que la no renuncia de Ricardo Roa desvaloriza las acciones de Ecopetrol “afectando a los accionistas públicos y privados, e impide que el presidente de la empresa, la junta directiva de la empresa y sus trabajadores se concentren en sus deberes”.

Cuestionan que Roa se mantenga en la dirección solo por alegar la presunción de inocencia porque no ha sido legalmente condenado: “Porque es obvio que esa forma de pensar es contraria al interés de los colombianos y de Colombia”.

El análisis

En diálogo con EL HERALDO, el ex ministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, sostuvo que “esta renuencia de la junta de Ecopetrol a asumir sus responsabilidades y pedirle la renuncia a Roa, solo le hace caso a las consignas que recibe de la Casa de Nariño”.

“La junta de Ecopetrol debe velar por el bienestar de todos los accionistas (cerca de 250.000 en el caso de Ecopetrol) y no solo sobre lo que se le ocurra al accionista principal. Los directores de Ecopetrol no están allí para actuar como simples voceros de los caprichos de Petro. Deben dejarle de decir sí a todo, y ejercer los deberes fiduciarios que les corresponde como directores. Cosa que no han hecho hasta el momento”, sostuvo el ex funcionario a este medio.

Acto seguido, indicó que “este episodio revela a la perfección en lo que se ha convertido la gobernanza actual de Ecopetrol”.

“Ellos actúan como una oficina subalterna de la Casa de Nariño y no como lo que es: la empresa de economía mixta más grande del país”, expresó Restrepo.

Por su parte, Julio César Vera, director de la fundación Xua Energy, manifestó que la principal empresa del país, y que cotiza en la Bolsa de Colombia y en la bolsa americana, tenga a su presidente imputado penalmente, así sea en uno de los casos previo a su gestión y en el otro por posible corrupción frente a su labor como presidente, puede afectar el valor reputacional y a su vez accionario y patrimonial de la compañía, sin contar con los efectos que esto puede traer en materia de confianza y gobierno corporativo para la compañía, e inclusive que muchas compañías del sector se abstengan o limiten el realizar negocios o actividades con Ecopetrol, por los temas éticos y hasta legales de que su representante legal esté imputado como tal.

“Con un mercado tan volátil como el actual, donde el aumento rampante del precio del petróleo ha impacto positivamente el valor accionario de las compañías del sector de hidrocarburos, es decir una situación coyuntural como otras que se han suscitado al revés por la caída de precios del petróleo, los efectos inflacionarios globales post pandemia y la apreciación de la tasa de cambio en Colombia en los últimos tres años, no es fácil afirmar que el precio de la acción se ha visto impactada por la permanencia de Roa al frente de la compañía.

Pero lo claro sí es que no ha sido en ningún momento reconocida como una empresa destacada o digna de imitar dentro del sector en su desempeño gerencial y empresarial en el periodo en que Roa ha estado al frente de la misma, y ha sido por supuesto por todos los escándalos y comentarios permanentes que se han generado alrededor de su condición anterior a la llegada a la Presidencia, sus temas familiares y la presunta injerencia dentro de los temas administrativos de la compañía y otros escándalos asociados a posibles temas de corrupción o inadecuados o anti éticos manejos”, socializó Vera.

Indicó que es por ello, que en general son más los aspectos negativos sobre el gobierno corporativo que los positivos y esto en general ha impactado los resultados y su desempeño organizacional, el cual es clave en un negocio como este, donde los temas éticos y de confianza tienen tanta relevancia.

Una fuerte encrucijada

Expertos como Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, dicen que Ecopetrol ha tenido, desde hace aproximadamente más de un año, una encrucijada fuerte que ha llenado de incertidumbre el escenario organizacional y empresarial.

“Esto se ha debido básicamente al hecho que la exploración de petróleo se ha detenido de alguna manera para darle paso a una idea del presidente acerca de las energías alternativas e impulsar las energías alternativas, pero cuando se observa con las cifras del Dane encuentra uno que la minería ha reducido en su crecimiento, y desde luego este tipo de situaciones como la incertidumbre por las dificultades reputacionales que tiene la empresa, así como también las ideas de la política de hidrocarburos de bajarle la dinámica a la exploración petrolera, han conducido de alguna manera hace que los resultados en materia de minería e hidrocarburos hayan disminuido”, sostuvo.

En ese sentido, el experto manifestó que todos estos escándalos del presidente Roa no son bien vistos a nivel internacional, por lo que la junta directiva debe tomar una buena decisión, todo con el fin de conservar el buen nombre de la empresa más importante del país.

¿Qué dicen diferentes candidatos presidenciales y políticos?

El ex congresista y actual accionista de Ecopetrol Jorge Enrique Robledo, dijo que aunque una acusación o imputación no es una condena, si es un motivo de peso para que a Ricardo Roa se le pida la renuncia.

“Si es cierto que es un hecho gravísimo de que a alguien como él lo estén acusando de corrupto, y aunque tiene acusaciones fuertes, que se defienda, pero sin el puesto, y que el presidente Petro no se meta en este asunto porque no le corresponde”, indicó Robledo.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella manifestó que la petrolera no puede ser utilizada con fines ideológicos y advirtió que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la economía nacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de una “limpieza institucional profunda” en la compañía, así como una revisión integral de su gestión estratégica, operativa y financiera.

Por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo a través de su cuenta de X: “Ricardo Roa, renuncie, Ecopetrol no es suyo ni de los petristas, sino de todos los colombianos que merecemos respeto. No les bastó con destruir la soberanía energética y con endeudar la joya empresarial del país. Ahora se hacen los locos frente a la corrupción impresentable. No más”.

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó una crítica directa a la junta directiva de Ecopetrol por mantenerlo en el cargo a su presidente. “Hace rato que se tendría que haber ido. No hay derecho”, afirmó.