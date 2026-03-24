El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la solicitud de la Unión Sindical Obrera (USO), que pidió la salida de Ricardo Roa Barragán de la presidencia de Ecopetrol.

Le puede interesar: Rescatan a niño de cuatro años que fue hallado en estado de abandono dentro de una habitación arrendada

A través de un mensaje público, el mandatario aseguró que no comparte la postura del sindicato y cuestionó lo que considera una coincidencia de intereses entre sectores del movimiento obrero y el uribismo. “La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza (…) para lo mismo”, afirmó.

En su declaración, el jefe de Estado planteó que un eventual cambio en la dirección de la compañía podría traer consecuencias negativas, tanto económicas como estratégicas. Señaló que, de regresar sectores políticos contrarios a su gobierno a manejar la empresa, podrían repetirse prácticas que, según él, generaron pérdidas millonarias.

Vea aquí: ‘El avión traqueaba antes de la caída’: el relato de un sobreviviente del accidente en Putumayo

“Si el uribismo vuelve a manejar la empresa se perderán miles de millones de dólares de derroche como hizo Bayón y vendrá un Luigi con intereses particulares”, precisó el mandatario.

El presidente también hizo referencia a decisiones pasadas en exploración y producción, así como el uso de técnicas como el fracking, en contraste con su apuesta por energías limpias: “Otra vez perder dinero en el golfo de México, en la cordillera oriental, en Perú. Otra vez fracking en vez de energías limpias así la ciencia diga lo contrario”.

Le sugerimos: Episcopados de Colombia y Ecuador piden a los gobiernos acciones para superar tensiones

Además, insistió en que este “no es el momento de quiebres gerenciales”, haciendo énfasis en la necesidad de mantener la estabilidad en la empresa mientras se avanza en la ejecución del programa de gobierno. “Hay que cumplir el programa hasta el último día y estar vigilantes del cuidado del dinero”, aseguró.

Petro defiende la transición energética y cuestiona el papel del movimiento obrero

En su respuesta, el presidente también hizo énfasis en el debate sobre el futuro del sector energético. Afirmó que la sostenibilidad de Ecopetrol y de la clase trabajadora depende de la transición hacia energías limpias, el desarrollo tecnológico y la reconversión laboral.

En otras noticias: Ministro de Defensa confirma identidades de los fallecidos y heridos que dejó accidente aéreo: “Su sacrificio no será olvidado”

En ese sentido, advirtió que desconocer la evidencia científica en materia climática podría tener consecuencias negativas para el país y para los trabajadores del sector petrolero y carbonero.

Finalmente, Petro sostuvo que el movimiento obrero tiene un papel histórico en la construcción de Ecopetrol, pero señaló que debe asumir una posición activa frente a los cambios del sector. “El movimiento obrero no nació ayer (…) y no puede hacer lo del avestruz”, concluyó.

La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo.



Si el uribismo vuelve a manejar la empresa se perderán miles de… https://t.co/fmakp6Vdc4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

La USO pidió la salida de Ricardo Roa por riesgo reputacional

La controversia se originó tras una carta abierta enviada por la Unión Sindical Obrera (USO) a la junta directiva de Ecopetrol, en la que solicitó formalmente apartar a Roa del cargo.

El sindicato argumenta que la compañía enfrenta un deterioro en su reputación corporativa, reflejado en la caída en rankings como el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), donde pasó del segundo al decimoséptimo lugar entre 2023 y 2025.

No deje de leer: Caracol TV da por terminados los contratos de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas en medio de denuncias por acoso sexual

Según la organización sindical, esta situación tendría impactos económicos concretos, como la pérdida de valor de la acción, mayores presiones sobre la deuda y posibles sanciones por parte de organismos regulatorios, incluyendo entidades en Estados Unidos.

En su comunicación, la USO también menciona varios señalamientos que han afectado la imagen del actual presidente de Ecopetrol. Entre ellos, inconsistencias en operaciones inmobiliarias, investigaciones por presunto tráfico de influencias por parte de la Fiscalía General de la Nación y cuestionamientos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de 2022.

También aquí: Hombre asesinó a su esposa y sus dos hijastras en la localidad de Bosa, Bogotá

Para el sindicato, estos elementos han impactado la confianza de inversionistas y comunidades, afectando directamente la percepción sobre la empresa estatal.

Pese a reconocer algunos avances en materia laboral durante la actual administración, la USO considera que la situación reputacional exige decisiones de fondo por parte de la junta directiva.