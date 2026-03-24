Un nuevo hecho de violencia se registró en la ciudad de Bogotá. Las autoridades reportaron el crimen de tres mujeres en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa.

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Al parecer, un hombre habría asesinado a su esposa de 42 años y sus hijastras de 17 y 20 años.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, indicó que un familiar de las víctimas alertó a las autoridades sobre el crimen registrado en el interior de un inmueble.

Tras recibir la alerta, uniformados arribaron hasta el lugar de los hechos, hallando en el interior de una vivienda los cuerpos sin vida de las tres mujeres.

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Asimismo, se logró la captura del presunto asesino – pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes – quien fue emitido a un centro asistencial para su valoración, pues al parecer habría intentado atentar contra su vida ingiriendo un veneno.

#Bogotá | Autoridades confirmaron el hallazgo de tres personas sin vida en una vivienda en #Bosa.🚨



👩‍👧‍👧 Las víctimas serían una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17 años.



📅 El hecho habría ocurrido el 20 de marzo, pero solo hasta ahora fue reportado a las autoridades. pic.twitter.com/pSNC7hGjLH — Periodismo Público (@periodispublico) March 24, 2026

Por el momento, las autoridades investigaciones para esclarecer los hechos del crimen.

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