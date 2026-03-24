En cámara de seguridad quedó grabado el violento atropellamiento del que fue víctima un ciclista en la localidad de Fontibón, suroccidente de Bogotá. El conductor de una camioneta le pasó por encima en un presunto caso de intolerancia.

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El hecho ocurrió el pasado sábado 21 de marzo a las 6:41 de la mañana, según se aprecia en el video de cámara de seguridad. El ciclista, identificado como Andrés Madrigal, contó en ‘Noticias Caracol’ que antes del incidente vial hubo un intercambio de insultos con el conductor de la camioneta.

Episodio de intolerancia

Según relató Madrigal, todo comenzó cuando el vehículo particular invadió el carril por el que él y otros ciclistas se movilizaban.

“Dijimos un par de groserías y el man se devolvió, se devolvió ofendido. Los otros dos ciclistas alcanzaron a subir el andén; yo alcancé a andar lo más rápido que pude para subir a otro andén. Lo que hace el man es que aceleró y me echó el carro por encima a intentarme matar”, dijo el afectado.

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En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa al ciclista huyendo a toda velocidad de la camioneta, mirando constantemente hacia atrás, pero el vehículo lo alcanza y lo atropella violentamente.

Asimismo, se detalla que el conductor de la camioneta no se detuvo para auxiliar al ciclista, quien quedó en el suelo quejándose del dolor. Un testigo del hecho fue quien lo ayudó para que recibiera atención médica.

El agresor fue identificado y ubicado por las autoridades. Según dijo el hermano de la víctima a ‘Citytv’, el hombre admitió que atropelló al ciclista en “un momento de ira”.

Ciclista, en delicado estado de salud

Sobre el estado de salud del ciclista, el hermano indicó al citado medio que en la clínica Medicentro confirmaron que presenta fractura de tabique, una luxación en el hombro, rotura de pelvis en el costado derecho y múltiples fracturas en su pierna derecha.

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“Mi hermano se encuentra en un delicado estado de salud. Salió de una primera cirugía donde ya le pusieron un tutor para estabilizarle la pierna”, sostuvo el familiar en entrevista con ‘Citytv’.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó a través de un comunicado este hecho que atentó contra la vida del ciclista.

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“Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, junto con la Policía y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, adelantaremos las investigaciones y acciones necesarias para sancionar esta conducta, identificar al responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales", indicó en su cuenta de X.