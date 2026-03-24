El nombre de Nicolás Rodríguez quedó en el centro de la controversia tras conocerse una reciente denuncia en su contra por un presunto delito sexual. El jugador, que actualmente hace parte de Atlético Nacional, habría sido señalado por una joven de 19 años ante la Fiscalía General de la Nación.

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Según la información revelada inicialmente por el periodista Alejandro Pino Calad, el caso involucra hechos que estarían siendo investigados bajo la figura de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir.

¿Cuáles son los hechos por los que están denunciando al futbolista Nicolás Rodríguez?

De acuerdo con la denuncia, la joven habría sido llevada a un apartamento junto con el futbolista y otras dos personas. En su relato, señala que habría sido inducida al consumo de alcohol y posteriormente agredida en repetidas ocasiones.

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Entre los elementos que hacen parte del proceso investigativo se mencionan conversaciones y mensajes que ya estarían en manos de las autoridades. Estos registros, según lo expuesto públicamente, formarían parte del material probatorio que sustenta la acusación.

El abogado de la víctima, Francisco Bernate, estaría acompañando el caso, que por ahora se encuentra en etapa de verificación y recolección de pruebas por parte del ente acusador.

Nicolás Rodríguez permanece con Atlético Nacional en Estados Unidos

Mientras se desarrolla la investigación, el jugador continúa concentrado con Atlético Nacional en territorio estadounidense. El equipo tiene programado un partido amistoso frente a Cruz Azul, como parte de su agenda internacional.

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Rodríguez llegó al conjunto antioqueño para la presente temporada tras su paso por Orlando City SC, en la Major League Soccer, y también cuenta con antecedentes en el fútbol colombiano, incluyendo su paso por Fortaleza.

Hasta el momento, ni el club ni el futbolista han emitido un pronunciamiento oficial frente a la denuncia.

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De acuerdo con los procedimientos habituales en este tipo de casos, la situación jurídica del jugador dependerá de los avances de la investigación y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.