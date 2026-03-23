Ford será el próximo patrocinador oficial de la liga profesional de béisbol de Norteamérica, MLB, según anunció este lunes el fabricante de automóviles, un acuerdo que inicialmente tendrá una duración de cinco años y que se extenderá a sus competiciones inferiores como Minor League Baseball y Little League Baseball and Softball.

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Con el contrato, Ford arrebata a su principal rival, la marca Chevrolet de General Motors (GM), el título de patrocinador automovilístico oficial de la MLB. Chevrolet había sido desde 2005 el patrocinador oficial de la liga.

Los detalles económicos del contrato no han sido revelados ni por Ford ni por Major League Baseball (MLB).

Ford destacó que el acuerdo, que se inicia oficialmente el 25 de marzo con el partido de apertura de temporada entre los New York Yankees y San Francisco Giants, incluye la presencia de la marca en las competiciones juveniles e infantiles de béisbol.

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“Al asegurar derechos a nivel de base, a través de Minor League Baseball y Little League International, Ford está proporcionando financiación mediante subvenciones a las ligas infantiles en las zonas donde opera —desde Kansas City (Misuri) hasta Buffalo y Detroit— para ampliar el acceso a clínicas deportivas juveniles, equipamiento esencial, material, uniformes y otras necesidades específicas de las comunidades de Little League”, explicó la compañía.

Además, Ford se asegura un lugar destacado en las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos en los partidos que se disputarán el 4 de julio, el día nacional del país.

La compañía también destacó que ya tiene acuerdos de patrocinio con 10 equipos de la MLB: Oakland Athletics, Atlanta Braves, Boston Red Sox, Cincinnati Reds, Kansas City Royals, Minnesota Twins, New York Mets, New York Yankees, Pittsburgh Pirates y St. Louis Cardinals.

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El acuerdo se produce cuando el béisbol está ganando audiencia televisiva en los últimos años. Aunque tradicionalmente ha sido considerado el pasatiempo nacional en Estados Unidos, el fútbol americano es el deporte más popular del país, con un 53 %, según un estudio publicado en 2024 por Pew Reseach Center, seguido por el béisbol, con un 27 %.

Además, desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 y adoptó su política de ‘America First’ (‘Estados Unidos primero’), Ford se ha autodesignado como la compañía de automóviles más estadounidense porque el 80 % de los vehículos que vende en Estados Unidos se fabrican en el país.