La llegada de Zinedine Zidane al frente de la selección francesa tras el próximo Mundial parece ir precisándose lentamente y, pese a que todavía no hay un anuncio oficial, las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, apuntan en ese sentido.

Leer también: Millonarios confirmó la muerte del joven Santiago Castrillón tras sufrir desmayo en pleno partido

Mientras los medios publicaban la existencia de negociaciones entre el ex entrenador del Madrid y la FFF, Diallo aseguró en una entrevista publicada este lunes en el diario Le Figaro que ya conocía la identidad del sustituto de Didier Deschamps, que decidió no seguir en el cargo tras el Mundial.

Diallo no reveló el nombre del futuro seleccionador, pero al asegurar que ya conocía su identidad dio carta de naturaleza a las informaciones que apuntaban a la negociación con Zizou y, en cierta manera, confirmaba que las mismas habían llegado a buen puerto.

Hasta ahora, el patrón de la FFF se había negado a dar ninguna pista sobre el futuro inquilino del banquillo de los ‘bleus’, respetuoso con el trabajo de Deshamps y con no interferir en el mismo de cara al Mundial.

Leer más: “Este es un aviso que Dios me mandó”: Gober Briasco

Pero en la entrevista con Le Figaro da algunas pistas: “Sí, conozco su nombre”.

Cuando le preguntan si se trata de Zidane sonríe y responde: “Les invito a venir tras el Mundial”.

“La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los franceses”, agrega.

Diallo señala que ha recibido menos de cinco candidaturas al puesto, todas de franceses.

Leer también: Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2: el derbi soñado por Vinícius

Los medios franceses son tajantes sobre la identidad del futuro seleccionador y señalan que, desde hace semanas, vienen negociando con Zidane.

El ex del Madrid quiere trabajar con un cuerpo técnico, encabezado por David Bettoni, más numeroso que el de Deschamps y ahí estaban centradas las negociaciones.

Las declaraciones de Diallo apuntan a que esas negociaciones han terminado y hay vía libre para que Zizou abra una nueva etapa al frente de los ‘bleus’ tras 14 años de Deschamps en el cargo.