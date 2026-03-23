En la noche de este domingo 22 de marzo, el club Millonarios FC dio a conocer el fallecimiento del joven futbolista Santiago Castrillón, de 18 años, quien se desplomó mientras disputaba un encuentro del Torneo Nacional Sub-20 el pasado sábado 21 de marzo.

Lea más: Futbolista Santiago Castrillón, de Millonarios, en UCI tras sufrir desmayo en un partido en Bogotá

Asimismo, de acuerdo con la información entregada por la institución, el jugador “sufrió un colapso durante un partido” y fue atendido de inmediato por el equipo médico en el lugar. Posteriormente, fue remitido a una clínica de alta complejidad ubicada en el norte de la ciudad.

El reporte indicó que el deportista permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue atendido por especialistas en el área cardiovasculares.

Además, a través de su cuenta de x, el equipo manifestó que “a pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”. Tras confirmarse su deceso, el club expresó su duelo a través de redes sociales, donde cambió su escudo a blanco y negro como símbolo de luto.

Ver más: “Este es un aviso que Dios me mandó”: Gober Briasco

En un pronunciamiento lleno de dolor, la institución manifestó que “hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”, y agregó que “con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

Finalmente, Millonarios también resaltó el legado humano del joven jugador: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, además de acompañar a sus familiares con un mensaje de solidaridad en este difícil momento.