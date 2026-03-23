Uno de los jugadores de la categoría sub-20 del club Millonarios se encuetra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Colina, en Bogotá, luego de sufrir un incidente en plena cancha durante un partido.

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Se trata de Santiago Castrillón, de 18 años, quien se desvaneció en el campo de juego en medio de un encuentro entre su equipo e Independiente Santa Fe, en Bogotá, el pasado sábado 21 de marzo.

Al parecer, Castrillón cayó al gramado al sufrir un desmayo. Cuando sus compañeros se acercaron a auxiliarlo, se dieron cuenta de que el jugador no reaccionaba, por lo que de enseguida alertaron al equipo médico para que ingresara a la cancha a reanimarlo.

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El joven -oriundo de Bucaramanga- respondió a las maniobras de reanimación y alcanzó a decir que quería salir del campo porque no podía respirar bien.

El cuerpo técnico decidió enviarlo en ambulancia hasta la clínica, pero en el trayecto volvió a complicarse su estado y sus signos vitales se debilitaron, necesitando nuevamente reanimación.

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Una vez en el centro asistencial, los médicos optaron por ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de su estado de salud. Según ‘Caracol Radio’, actualmente el deportista se encuentra en estudio y bajo monitoreo.

El club Millonarios no se ha pronunciado públicamente sobre este caso, aunque se sabe que internamente ha estado pendiente de la evolución del jugador.

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Por su parte, el entrenador del equipo de mayores, Fabián Bustos, se refirió a la situación de Castrillón en la rueda de prensa posterior al partido ante Once Caldas.

“Antes quiero mandar un mensaje para un jugador nuestro que tuvo hoy un tema de salud muy importante en el partido, a Castrillón, que es un chico que entrena con nosotros, que está toda la semana, y que Dios lo bendiga y lo siga recuperando. Fuerza a su familia”, dijo.