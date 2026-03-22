El Inter Miami ganó este domingo 2-3 en casa del New York City en un partido protagonizado por Lionel Messi, que marcó un gol y disparó dos veces al palo, y ayudó a ‘Las Garzas’ a cortar su mala racha después de quedar eliminados de la ConcaChampions en octavos de final ante Nashville.

Con el 2-3 en casa del NYC, Inter Miami volvió a la senda de la victoria y se lamió sus heridas de la temprana eliminación en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que quedó apeado por Nashville en un global de 1-1 en la eliminatoria decidida por valor doble de goles fuera de casa.

La eliminación de ConcaChampions ante Nashville supuso un duro revés para Inter Miami que, tras conquistar la MLS en 2025, se había propuesto como gran objetivo asaltar el gran torneo continental, al que no ha podido llegar a la final en las tres ediciones en las que ha contado con Messi en sus filas.

NYC llegaba al encuentro tras un buen comienzo de temporada en el que habían firmado un empate y tres victorias consecutivas en la conferencia Este.

Miami, sin embargo, venía del bajón de la eliminación de ConcaChampions, además de contar con importantes bajas por lesión como Rodrigo de Paul o Sergio Reguilón, así como la ausencia del entrenador Javier Mascherano en el banquillo por sanción en el último duelo de MLS ante Charlotte.

El partido empezó de la mejor forma posible para Inter Miami después de que el argentino Gonzalo Luján, tras varios rechaces en un córner, conectara un fuerte latigazo cruzado con la zurda para colocar el 0-1 tres minutos después del pitido inicial.

El defensa de 24 años, ex de San Lorenzo, anotó así el primer gol no solo con Miami sino en toda su trayectoria profesional.

Sin embargo, NYC no le perdió la cara al partido. En uno de los varios fogonazos que tuvo, el conjunto neoyorquino igualó el marcador y desató la euforia en las gradas del Yankee Stadium, que se teñían prácticamente a partes iguales de azul y rosa.

El gol llegó gracias a un tiro libre desde la frontal ejecutado por Nicolás Fernández. El delantero de NYC y exjugador del Elche de la Liga española, máximo artillero de la MLS con cinco goles esta temporada, calibró con su pierna izquierda un disparo milimétrico que superó la barrera y, tras tocar en el larguero, votó dentro de la portería de Miami.

El empate le dio alas a los locales, que se sentían con ganas de vengar su último partido contra Miami, que les costó la eliminación de las finales del Este el pasado noviembre por un abultado 5-1 en Florida.

Sin embargo, Inter Miami reaccionó con orgullo de campeón al tanto de NYC con arreones de ataque hacia la portería defendida por Matt Freese, especialmente a través de Leo Messi, que hegemonizó toda la ofensiva de Miami.

El crack argentino, solo en la primera mitad, disparó hasta seis veces a portería, dos de ellas a los palos y otras dos veces forzando meritorias intervenciones por parte de Freese.

Además, el ocho veces Balón de Oro también estuvo cerca de marcar un gol olímpico - sino el único, de los pocos goles que le faltan por su marcar en su carrera tras más de 900 dianas como profesional.

Una ida y vuelta de goles

En la segunda mitad, NYC consiguió colocarse 2-1 a través de Agustín Ojeda. El argentino no perdonó en el mano a mano después de una excelente asistencia de Maxi Morález que le dejó solo ante el portero. Morález sumó, de esta manera, su asistencia número 89 en su carrera en la MLS.

Al minuto, Messi que había recibido una falta a unos 25 metros de portería, se atrevió con el disparo de falta y la fortuna le sonrió. Apuntó el 2-2 al marcador gracias a que el disparo vio cambiada su trayectoria al tocar en un defensor y entró por el medio de la portería, al descolocar la trayectoria a Freese.

Fue el gol número 901 en su carrera, después de que en el último partido ane Nashville anotara el 900.

Para terminar la segunda remontada que se vio en el Yankee Stadium, Micael, a centro de Noah Allen, remató de cabeza para poner el 2-3 definitivo que aupó a Miami a llevarse el triunfo de Nueva York.