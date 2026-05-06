El debate por la inversión en el deporte colombiano vuelve a tomar fuerza en el escenario político. En el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por parte del Gobierno de Gustavo Petro, el congresista Mauricio Parodi expuso su preocupación por una nueva reducción en los recursos destinados al sector.

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De acuerdo con el dirigente antioqueño, la propuesta contempla una asignación de 208 mil millones de pesos para el deporte colombiano en 2027, de los cuales 148 mil millones estarían dirigidos a inversión. Parodi señaló que esta cifra representaría el nivel más bajo en la última década, incluso comparable —en términos constantes— con los presupuestos de 2015.

“El Gobierno le deja a los deportistas la propuesta de asignación más baja en los últimos años”, expresó el congresista, quien además cuestionó la destinación de los recursos y el impacto que podría tener en atletas y paraatletas del país.

🚨 DENUNCIA 🚨



Por 3er año consecutivo el gobierno Petro recorta presupuesto para los deportistas colombianos, la propuesta para 2027 es de solo 208mil millones para @MinDeporteCol



2024: 1,346 billones

2025: 0,436 b

2026: 0,496 b

2027: 0,208 b



Rechazo total 😡😡😡😡 pic.twitter.com/eJub2QwO16 — Mauricio Parodi 🇨🇴 (@maoparodi) May 6, 2026

En su pronunciamiento, Parodi también hizo referencia a lo que considera una disminución sostenida en los últimos años. Según las cifras expuestas, el presupuesto del sector ha tenido variaciones importantes: en 2024 alcanzó 1,346 billones de pesos, mientras que en 2025 fue de 436 mil millones y en 2026 de 496 mil millones, antes de la proyección de 208 mil millones para 2027.

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El contexto de este debate se da en medio de los ajustes fiscales que ha venido adelantando el Gobierno Nacional, en un escenario marcado por la discusión sobre la sostenibilidad del gasto público y las fuentes de financiamiento. En diferentes momentos, desde el Ejecutivo se ha insistido en la necesidad de reorganizar prioridades presupuestales, mientras que desde distintos sectores se ha advertido sobre el impacto que estos cambios pueden generar en áreas sensibles como el deporte.

Así, la discusión queda abierta en el Congreso, donde se definirá finalmente el monto y la distribución de los recursos para un sector que históricamente ha sido protagonista de importantes logros para el país en competencias internacionales.