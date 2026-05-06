La serie 'Hombre en llamas’ llegó al catálogo de Netflix el pasado 30 de abril y rápidamente se convirtió en un fenómeno global.

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En apenas cuatro días, logró ubicarse como la producción más vista en 58 países, según datos de la plataforma FlixPatrol.

Para salvarla, hará que todo arda. El ganador del Emmy® Yahya Abdul‑Mateen II es John Creasy en 'Hombre en llamas', una nueva serie de acción que se estrena el 30 de abril, solo en Netflix. pic.twitter.com/pbUB5fBHto — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 16, 2026

Este thriller de acción, conocido también como Man on Fire, marca el regreso de una historia que ya había conquistado al público en 2004 con la película dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning.

En esta nueva adaptación, el protagonismo recae en Yahya Abdul-Mateen II, quien interpreta a un exmilitar marcado por su pasado que intenta proteger a una adolescente en un entorno hostil. La historia se desarrolla en Río de Janeiro, aportando una atmósfera intensa y urbana al relato.

Está que pela Yahya Abdul-Mateen II en Hombre en llamas. Ya disponible en Netflix. pic.twitter.com/PmYzFmKw8O — CheNetflix (@CheNetflix) April 30, 2026

La serie ha logrado un 72 % de aprobación del público, consolidándose como una de las producciones más comentadas del momento, pese a algunas críticas divididas.

El elenco incluye nombres destacados como Alice Braga, Bobby Cannavale, Scoot McNairy y Paul Ben-Victor.

En la dirección participan realizadores como Vicente Amorim, Clare Kilner y Michael Cuesta, mientras que el guion fue desarrollado por Kyle Killen y Álvaro Mamute.

Netflix Hombre en llamas

La producción está inspirada en la novela de A. J. Quinnell y en su adaptación cinematográfica de 2004. Sin embargo, esta versión amplía el universo narrativo y no se limita únicamente a la historia original.

La primera temporada cuenta con siete episodios, con duraciones que oscilan entre los 42 y 59 minutos, lo que permite desarrollar con mayor profundidad a los personajes.

El propio Abdul-Mateen describió a su personaje como alguien en proceso de reconstrucción, que duda de sus propias capacidades tras un pasado marcado por la violencia. Además, destacó el papel clave de Alice Braga en la serie, especialmente por su conexión cultural con el contexto brasileño.