El futbolista Santiago Castrillón, de 18 años y número 10 de la división juvenil del club Millonarios, murió en Bogotá un día después de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20, informó el equipo capitalino.

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Según detalló Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado c, cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra Santa Fe y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo, que dispuso su traslado en ambulancia a un hospital de la ciudad.

El jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció en la noche del domingo.

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Tras el fallecimiento del deportista, Nidia Gómez, su madre, afirmó que aún no ha recibido un informe de Medicina Legal en el que expliquen las causas de la muerte del joven; sin embargo, reveló detalles sobre cómo ocurrió el incidente.

“Se desploma en la cancha y es atendido”, dijo Gómez, quien aseguró que su hijo fue trasladado hasta la clínica La Colina, de donde la llamaron para notificarle sobre su estado de salud.

“Llego de Bucaramanga y lo encuentro en una UCI”, contó a ‘la FM’. Sin embargo, horas después el joven fue remitido la Clínica Cardio Infantil, donde finalmente falleció.

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De acuerdo con Nidia, Santiago Castrillón no tenía ningún antecedente cardíaco. “Siempre les hacen muchísimos exámenes de rutina y no había presentado nada”, expresó.

Además, contó cómo fueron los inicios del joven de 18 años en el deporte. “Desde los cuatro años mi hijo empieza sus primeros pasitos en esto”, indicó.

Y recordó a los equipos a los que perteneció Santiago: “Guardia Fútbol Club, Águilas Doradas y, finalmente, llega a Millonarios a sus 12 años, que fue el que le abrió las puertas. Ya estuvo seis años aquí en Bogotá, dejando huellas muy bonitas”.

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Finalmente, expresó que ha recibido un gran apoyo por parte de amigos, jugadores y miembros de Millonarios tras el fallecimiento de Santiago.

“Me siento la mamá más orgullosa del mundo de todo lo que me he enterado, de lo grandioso que era mi hijo con todos sus compañeros”, afirmó.

“Estaba muy acompañada de todos: profesores, médicos, fisioterapeutas, sus compañeros. Hay unos muy afectados”, agregó.

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Reacciones por la muerte de Santiago Castrillón

La muerte de Castrillón, al parecer por un colapso cardiovascular, según versiones de prensa, ha provocado múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano.

El veterano delantero Radamel Falcao, quien volvió al equipo en enero, lamentó la pérdida y aseguró: “se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante”, dijo el delantero, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

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Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) recordó que el jugador, oriundo de Bucaramanga, había sido convocado recientemente a la selección sub-19, bajo la dirección técnica de César Torres, y resaltó su entrega y compromiso dentro de la cancha.

“Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego”, expresó la FCF en un comunicado.