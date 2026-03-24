Luego de conocerse las denuncias contra dos periodistas y presentadores de Caracol Televisión por presunto acoso sexual, las cuales están siendo investigadas por la Fiscalía, el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, sentó su postura frente a las mismas y se refirió al caso en la emisión de la mañana de este martes 24 de marzo.

Fiscalía abre investigación por denuncias de presunto acoso sexual contra periodistas de Caracol TV

Comenzó por expresar su rechazo pero también su dolor por las personas que están involucradas, ya que les tiene un “afecto”, pero fue claro al decir que el foco debe estar en las víctimas y la atención a ellas.

“Puedo decir con lágrimas en los ojos, porque los involucrados son personas a quienes les he tenido un inmenso afecto personal, que aquí solo hay una manera de mirar esto, que es privilegiar a las víctimas”, afirmó el director del programa de Blu Radio.

Aseguró que las investigaciones de la Fiscalía están en curso y la prioridad deben ser las víctimas de estos presuntos casos de acoso: “En este momento lo único importante aquí son las víctimas de casos de acoso sexual. Las investigaciones están en curso, no voy a revelarlas yo. Las investigaciones no han terminado”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el medio ha sido enfático en sentar su postura de rechazo frente a los casos de acoso en cualquier entorno laboral y no hay ninguna justificación frente a este tipo de situaciones.

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“Desde Blu Radio rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana”, manifestó en medio de su declaración al aire.

Indicó que “este tal vez es el episodio más doloroso en 14 años que yo llevo al frente de este programa de Mañanas Blu” y lamentó que las familias de los periodistas estén atravesando por esta situación.

Frente a la decisión de la Fiscalía, Néstor Morales celebró que se estén investigando las denuncias. "Si se trata de un delito, efectivamente es lo que corresponde. Es la Fiscalía la que tiene competencia para investigar este tema. Cualquier investigación, bienvenida”, indicó.

Fiscalía abre investigación

Mientras se siguen conociendo las denuncias de algunas periodistas, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la apertura de una línea investigativa para llegar al fondo de los casos que se han conocido contra los dos presentadores de Caracol Televisión.

Además, la Fiscalía informó que puso a disposición el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, con el fin de recibir reportes y denuncias que contribuyan al esclarecimiento de estos hechos.

Según el comunicado, el propósito de esta iniciativa es liderar y articular las investigaciones correspondientes bajo un enfoque de género, garantizando la protección de las víctimas, el respeto de sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.