Hace ocho años, Lina Castillo, una joven militante de Colombia Humana, acusó públicamente a Hollman Felipe Morris Rincón, actual gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, por acoso sexual y laboral; sin embargo hoy enfrenta un proceso en su contra por calumnia.

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Ante ello, un grupo de mujeres periodistas, abogadas y escritoras firmó recientemente una carta en la que cuestiona el juicio contra Castillo, considerando que las acciones adelantadas por Morris han sido para “silenciar” a la víctima.

La carta señala que el propósito del periodista Hollman Morris ‘es callar a las mujeres que lo denuncian’, un tipo de señalamiento que, ellas recuerdan, ha sido protegido por la Corte Constitucional, que avaló el ‘escrache’ contra el entonces concejal de Bogotá.

Las firmantes insisten en que dicha denuncia estaba amparada por la ley. “Lina Castillo ejerció su derecho constitucional a la denuncia pública (…) en el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

En ese sentido, consideran que el juicio penal en su contra por injuria y calumnia constituye una forma de persecución judicial. “Lejos de ofrecer un proceso con garantías, la Fiscalía ha reconocido que no aplicó el enfoque de género durante la investigación”, sin embargo, el caso siguió su curso en los tribunales.

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Cabe señalar, que la semana pasada, en el juicio contra Castillo, la Fiscalía reiteró la acusación y calificó a Morris como víctima. La jueza del caso se negó a precluir la acción penal, tras la retractación que hizo la mujer sobre un episodio en el que denunció un supuesto intento de atropellamiento por parte del esquema de seguridad del entonces concejal.

Suministrada Carta de mujeres periodistas, abogadas y escritoras sobre el caso de Hollman Morris.

Denuncia pública de Lina Castillo

El caso se remonta al 28 de enero de 2019, cuando Lina Castillo denunció públicamente que el entonces concejal Hollman Morris la había acosado.

“Además de las típicas frases por ir en falda (…) me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”, dijo en ese momento la activista de derechos humanos.

El grupo de mujeres enfatizó que pese a la denuncia por acoso sexual, la Fiscalía y la defensa de Morris han reiterado su solicitud de declarar culpable a Castillo por los delitos endilgados.

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“Existen suficientes evidencias y material probatorio legalmente obtenido, para afirmar con probabilidad de verdad, que la señora Lina Castillo resulta quien infringe la ley penal, y se logra afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que es autora de dicha conducta (injuria y calumnia)“, se lee en el escrito de acusación de la Fiscalía.