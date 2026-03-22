En medio de la polémica por presuntos casos de acoso sexual al interior de Noticias Caracol, el director del medio de comunicación, Juan Roberto Vargas, se pronunció públicamente para rechazar los hechos y reiterar su compromiso con las víctimas.

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El director del noticiero, hablando también en representación de las directivas de Caracol Televisión, calificó como “doloroso” y “triste” el episodio relacionado con denuncias de acoso sexual contra dos presentadores y periodistas de la compañía, señalados por mujeres que trabajan en la misma organización.

El pronunciamiento enfatizó que, tras conocerse las denuncias, se activaron de inmediato los protocolos laborales y legales establecidos, los cuales —según explicó— son “estrictos y rigurosos”. En ese sentido, se aseguró que se tomarán las decisiones necesarias con base en dichos procedimientos.

"Estamos del lado de las víctimas. No somos jueces ni espectadores": editorial de Juan Roberto Vargas sobre suspensión de dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol por presunto acoso sexual. pic.twitter.com/nIYjyKIbeq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 22, 2026

“Estamos del lado de las víctimas y de sus familias”, fue uno de los mensajes centrales de Juan Roberto Vargas, quien destacó que la decisión de hacer público el caso responde a principios institucionales como la transparencia, el rigor y la dignidad.

Asimismo, se recalcó que la compañía no actuará como juez, pero tampoco como espectador, y que el objetivo es abordar la situación con firmeza, garantizando los derechos de todas las partes, especialmente de las denunciantes.

Mintrabajo pone la lupa a Caracol Televisión tras denuncias

De acuerdo con lo que se ha conocido, en un primer momento, el tema de los presuntos casos de acoso se manejó de manera interna. A través de un comunicado, la empresa informó que puso en marcha sus protocolos y que el proceso se desarrolla bajo criterios de confidencialidad, debido proceso, respeto por las familias y acompañamiento a las eventuales víctimas.​

No obstante, con el paso de las horas, el caso llegó al Ministerio del Trabajo. Desde esa cartera se anunció la activación de labores de inspección, vigilancia y control para verificar las condiciones laborales dentro del canal y revisar la forma en que se está atendiendo la situación.

El canal informó que recibió denuncias contra dos integrantes de su equipo periodístico y de presentación, por lo que activó de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el caso será objeto de inspección por parte de la entidad. La decisión, según explicó, busca revisar las condiciones laborales y establecer si existen elementos que ameriten actuaciones adicionales por parte de la autoridad.

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De acuerdo con lo expresado por el funcionario, la intervención apunta a garantizar protección a las víctimas y a determinar si hay lugar a sanciones. Con ese anuncio, el caso pasó de una revisión interna a una observación formal por parte del Gobierno.

En medio del pronunciamiento, el mintrabajo recordó que los procedimientos empresariales no sustituyen las obligaciones legales de los empleadores frente a hechos de violencia o acoso en el trabajo. El ministerio hizo referencia al Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, como marco para la protección en entornos laborales.