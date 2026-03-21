Desde los sets de televisión en Barranquilla hasta uno de los medios más importantes para la comunidad latina en Estados Unidos, la historia de Karen Marlen Osorio es la de una mujer que creció frente a las cámaras y convirtió su vocación en una carrera sólida, versátil y en constante evolución.

Periodista políglota (domina el inglés, francés y portugués), con 18 años de experiencia en televisión y medios digitales, Osorio comenzó su camino a una edad en la que muchos apenas descubren sus intereses.

“Crecí literalmente entre los sets de grabación”, afirmó a EL HERALDO, refiriéndose exactamente a sus inicios en Telecaribe, cuando apenas tenía 9 años.

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Mientras otros niños jugaban, ella ya estaba al aire, aprendiendo en tiempo real las exigencias del oficio. Esa infancia poco convencional estuvo marcada por la disciplina. “Yo llegaba a hacer las tareas por las noches y descansaba pensando siempre en hacer bien el programa”.

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Lejos de afectar su formación académica, Karen asegura que siempre fue una buena estudiante, combinando la práctica con el estudio formal en Comunicación Social y Periodismo, una decisión que hoy considera fundamental. “La universidad me dio la estructura, la ética y el rigor profesional. Hasta para improvisar hay que estar preparados”.

Su evolución profesional

Su paso por la televisión regional y nacional, así como por formatos de entretenimiento, concursos, música e infantiles, le permitió desarrollar una visión integral del medio. Esa versatilidad fue clave años después, cuando decidió dar uno de los pasos más difíciles de su vida, migrar.

“Irme fue soltar lo seguro, salir de Colombia luego de consolidar una carrera que incluía proyectos locales, nacionales e internacionales, como mi participación en Caracol Internacional, fue difícil. Empacar mi vida y alejarme de mi familia para enfrentarme a un mercado competitivo como el estadounidense no fue fácil. Fue una de las decisiones más complicadas, pero también la que más me ha hecho crecer”, reconoció.

Aunque parecía que empezaba desde cero, Osorio llegó respaldada por su trayectoria. En Estados Unidos encontró un nuevo escenario para demostrar su capacidad, primero desde el marketing digital, creando estrategias de contenido para importantes empresas, y luego dando el salto a la televisión con su llegada a Telemundo Las Vegas.

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“Significó validar todos esos años de experiencia en un sistema completamente nuevo. Fue adaptarse al ritmo de las noticias, conectar con la comunidad latina y enfrentar los sacrificios personales de la distancia, sin duda ha sido parte del reto diario. Aquí se valora mucho ser un periodista multimedia, investigar, producir, grabar, editar y presentar. Esa versatilidad ha sido clave”, señaló.

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Otros proyectos

Su historia no se limita al periodismo. Hace cuatro años lanzó Nef, su propia línea de cuidado capilar, un proyecto que nació con el propósito de ayudar a mujeres a recuperar la salud de su cabello. “Me llena de orgullo decir que lo hemos logrado. Más allá del producto, hemos construido una comunidad muy bonita, sobre todo entre latinos”.

Su capacidad para conectar con las audiencias también ha sido reconocida. En 2021 recibió un premio de periodismo digital por la creación de contenido en redes sociales, un logro que, según ella, validó su apuesta por contar historias con propósito. “El mayor premio es saber que le dejas algo a alguien”.

A pesar de su proyección internacional, la presentadora mantiene intacta su identidad. “Ser Caribe es algo que no voy a perder nunca. Considero que esa calidez, empatía y cercanía han sido fundamentales para conectar tanto con audiencias como con colegas en el extranjero. Adaptarse no es transformarse completamente”.

Hoy, su nombre sigue ganando relevancia en distintos escenarios. Próximamente será jurado en los premios Mc Causland 2026, en la categoría Mujer y Carnaval, un reconocimiento a su trayectoria y su vínculo con la cultura caribeña.

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Al mirar hacia el futuro, Osorio prefiere mantener los sueños abiertos. “He aprendido que los planes pueden cambiar y que a veces lo que llega es mejor de lo que imaginabas. Mientras tanto, continúo construyendo una carrera muy versátil entre medios, emprendimiento y propósito, con la misma autenticidad que aprendí desde niña frente a las cámaras.

Su mensaje para las nuevas generaciones de periodistas es preparación, disciplina y autenticidad. “Que no se dejen deslumbrar por lo superficial de las redes. Hay que usarlas para contar historias reales y con fondo”, dijo a esta casa editorial.