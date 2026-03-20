En el Día Mundial de la Poesía, celebrado cada 21 de marzo y proclamado por la UNESCO para exaltar la palabra como expresión universal, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y el Consejo Departamental de Literatura, realizó el segundo encuentro cultural ‘La mujer tiene la palabra’ en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar.

En este espacio, la voz femenina encontró un lugar para resonar, compartir y trascender.

La jornada se desarrolló entre lecturas, momentos de escucha e intervenciones poéticas que fueron acogidas con sensibilidad por el público. La poesía se presentó como un lenguaje cercano para expresar la identidad y la memoria cultural del departamento. Además, permitió que las mujeres no solo leyeran sus textos, sino que abrieran caminos y compartieran sus voces, reafirmando su papel en la construcción cultural del Atlántico.

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El encuentro representó también un reconocimiento a mujeres que han hecho de la escritura y la gestión cultural una forma de aportar al territorio, generando espacios y dejando huellas para que otras puedan contar sus historias. Voces que han aprendido a hacerse escuchar y que hoy inspiran a nuevas generaciones.

En esta edición participaron las escritoras Adriana Acosta Álvarez, Patricia Iriarte, Alejandra Moreno Astwood, Fabiola Acosta y Nohora Carbonell, quienes, desde sus propias miradas, continúan enriqueciendo la literatura del Caribe colombiano.

Durante la jornada, la prosa y la poesía se entrelazaron en relatos que promueven la igualdad, la diversidad, la inclusión y la defensa de la vida. Cada intervención reafirmó que la palabra sigue siendo un espacio de encuentro, una herramienta para comprender las realidades y generar transformación social.

Reconocimiento a las voces femeninas que marcan la literatura del Atlántico

Adriana Acosta Álvarez, escritora, poeta y artista barranquillera, se caracteriza por una voz íntima y poderosa, capaz de conectar profundamente con las emociones del lector. Es autora de los poemarios Bitácora de un viaje hacia ninguna parte y Florecer en el asfalto. La artista destacó que participar en este encuentro le permite conectar con otras mujeres y con la memoria cultural del Atlántico.

“Aquí, la palabra se convierte en un acto de resistencia y de identidad. Este reconocimiento refuerza la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la literatura y en la construcción cultural del Atlántico, destacando su contribución al patrimonio literario del departamento”, afirmó.

Patricia Iriarte Díaz Granados, nacida en Sincé, Sucre, Comunicadora Social, ha desarrollado una trayectoria que integra periodismo, investigación, museografía y gestión cultural. Es autora de los libros de poesía Mar de amores y Territorio de delirio, entre otros.

“La poesía ofrece una vía para expresar lo que a veces no puede decirse de otra manera. En este espacio podemos compartir nuestras historias y aprender unas de otras. Quiero agradecer al Consejo Departamental de Literatura por este reconocimiento; es un honor que valore mi trabajo y mi voz como artista”, expresó.

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Fabiola Acosta Espinosa, destacada poeta barranquillera y autora de La herida bajo los escombros y Al otro lado de la guerra, coordina actualmente la Fundación Artística Casa de Hierro. La poeta afirmó que cada lectura representa un puente que une experiencias, emociones y territorios.

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“Estos espacios fortalecen nuestra cultura y nuestra sociedad. Quiero agradecer al Consejo Departamental de Literatura por este reconocimiento; es un honor que valore mi trabajo y mi voz como artista. Este gesto reafirma la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la literatura y en la construcción cultural del Atlántico, y se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Poesía, un espacio en el que la palabra poética se convierte en un vehículo para expresar identidad, memoria y creatividad del departamento”, señaló.

Alejandra Moreno Astwood, poeta barranquillera y autora de Déjate tocar, destaca por combinar la creación poética con la gestión cultural, promoviendo la escritura creativa como herramienta de expresión y reflexión en la región Caribe.

“Ver a tantas mujeres reunidas por la literatura es inspirador; demuestra que nuestra voz tiene un lugar sólido en el Atlántico. Este reconocimiento refuerza la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la literatura y en la construcción cultural del Atlántico, destacando su contribución al patrimonio literario del departamento”, afirmó.

Nohora Carbonell, poeta y narradora barranquillera, filóloga y especialista en Pedagogía de la Lengua Escrita de la Universidad Santo Tomás, es autora de una sólida obra literaria, con poemarios reconocidos como Voz de ausencia y Horas de asedio, entre otros. Sobre su labor y la importancia de la poesía, señaló: “La poesía es un camino de libertad y empoderamiento. ‘La mujer tiene la palabra’ nos recuerda que nuestras historias importan y merecen ser escuchadas. Es fundamental preservar la literatura y la poesía para que las nuevas generaciones reconozcan sus raíces, encuentren inspiración y aprendan a expresar su identidad a través de las palabras. Con la realización de este encuentro, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y la escritura, y con el fortalecimiento de la cultura como eje de desarrollo social en el departamento”.

Lázaro Cotes, asesor de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, destacó la importancia de estos espacios como parte de la apuesta del departamento por el fortalecimiento del sector cultural y la promoción de la lectura y la escritura.

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“La poesía nos permite reconocernos en nuestras historias, en nuestras emociones y en nuestras raíces. Desde la Gobernación del Atlántico seguimos impulsando escenarios que dignifican la palabra, promueven la participación y visibilizan el talento de nuestras mujeres como protagonistas del desarrollo cultural”, indicó.

Diego Monsalve, director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, resaltó el papel de estos encuentros en la dinamización de la vida cultural y el acceso a la literatura.

“La biblioteca es un espacio abierto a la ciudadanía, donde la palabra se encuentra, circula y se transforma en diálogo. Con ‘La mujer tiene la palabra’ fortalecemos el vínculo entre la comunidad y la literatura, generando oportunidades para que nuevas voces se expresen y se conecten con el territorio”, afirmó.

Alfonso Ávila, presidente del Consejo Departamental de Literatura del Atlántico, señaló que este encuentro representó un espacio significativo para reconocer el aporte de las mujeres a la literatura del departamento y del Caribe colombiano, así como para proyectar nuevos retos en el fortalecimiento del sector.

“Desde el Consejo Departamental de Literatura trabajamos para ampliar los horizontes de la creación literaria en el Atlántico, promoviendo procesos que permitan una mayor circulación de nuestras obras y autores. La internacionalización de la poesía es uno de los caminos que se vienen consolidando, con el propósito de que las voces del territorio trasciendan fronteras y dialoguen con otros escenarios culturales”.