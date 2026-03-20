El acordeonero Chemita Ramos Jr., Rey Vallenato 2000 y heredero de una de las dinastías más importantes del género, presenta “Sentir de Verdad”, su nuevo sencillo junto a la voz de Alex Manga, una canción que celebra la autenticidad de la vida y las enseñanzas que se construyen a partir de las experiencias vividas.

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Disponible desde el 20 de marzo de 2026 en todas las plataformas digitales, el tema es el segundo adelanto del álbum Mi acordeón y mis canciones, proyecto con el que Ramos Jr. reafirma su identidad artística como acordeonero y compositor, y que verá la luz en abril de este año bajo el sello Discos Fuentes.

Con un sonido arraigado en la tradición festivalera del vallenato, “Sentir de Verdad” combina el acordeón protagónico característico de Chemita con la interpretación inconfundible de Alex Manga. La canción propone una mirada positiva sobre la vida: lejos de la nostalgia o la tristeza, el tema celebra la sabiduría que surge de vivir plenamente cada experiencia.

“‘Sentir de Verdad’ nace de esa necesidad de celebrar todo lo que hemos vivido y aprendido. En mi familia, el vallenato siempre ha sido una forma de contar historias reales, de transmitir enseñanzas. Esta canción con Alex Manga es eso: vallenato de raíz con un mensaje de autenticidad que toca a todas las generaciones”, afirma Chemita Ramos Jr.

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La colaboración también marca un encuentro entre generaciones y trayectorias del vallenato contemporáneo. Para Alex Manga, una de las voces más reconocidas del género, el proyecto representó una oportunidad de volver al estudio tras una intensa gira internacional.

“Trabajar con Chemita es conectar con la tradición pura del vallenato. Después de mi gira por Estados Unidos y Ecuador, volver al estudio para grabar ‘Sentir de Verdad’ fue una experiencia especial. La canción habla de lo que todos vivimos: aprender, crecer, sentir de verdad cada momento”, comenta Alex Manga.

UN PROYECTO QUE HONRA LA TRADICIÓN VALLENATA

Chemita Ramos Jr., cuyo nombre completo es José María Ramos Navarro, pertenece a la tercera generación de la reconocida dinastía Ramos de Urumita, La Guajira. Hijo de José María “Chema” Ramos, Rey Vallenato 1977, ha construido una sólida trayectoria en el vallenato tradicional, dominando los cuatro aires del género: paseo, merengue, son y puya.

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Su camino en el Festival de la Leyenda Vallenata incluyó el segundo lugar en la categoría Aficionados (1994), el tercer lugar en 1996 y el tercer lugar en profesionales en 1999, antes de alcanzar la corona como Rey Vallenato Profesional en el año 2000.

Por su parte, Alex Manga continúa consolidando su presencia internacional, con más de 7.6 millones de oyentes mensuales en Spotify y un crecimiento sostenido en reproducciones y audiencia en mercados como Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México y España.

UN PROYECTO QUE HONRA LA TRADICIÓN VALLENATA

Chemita Ramos Jr., cuyo nombre completo es José María Ramos Navarro, pertenece a la tercera generación de la reconocida dinastía Ramos de Urumita, La Guajira. Hijo de José María “Chema” Ramos, Rey Vallenato 1977, ha construido una sólida trayectoria en el vallenato tradicional, dominando los cuatro aires del género: paseo, merengue, son y puya.

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Por su parte, Alex Manga continúa consolidando su presencia internacional, con más de 7.6 millones de oyentes mensuales en Spotify y un crecimiento sostenido en reproducciones y audiencia en mercados como Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México y España.

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