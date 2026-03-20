La Fundación con Cora, de la cantante paisa de música urbana Karol G, y la Fundación Juegaterapia, de España con sede en Madrid, se unieron para lanzar al mercado un muñeco llamado ‘Baby Pelón con Cora’ en homenaje a los bebés y niños pequeños que están enfrentando el cáncer.

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Estos muñecos bebés, que no tienen cabello y una pañoleta cubre su cabeza, fueron pensados para ser compañía de los niños que están recibiendo tratamiento oncológico, ya sea desde un hospital o desde sus hogares.

¿Cómo son los muñecos ‘Baby pelón’?

Según se puede apreciar en la página web de la Fundación Juegaterapia, son en total 33 modelos de estos muñecos bebés, con diferentes tonos de piel y gestos faciales.

Fundación Juegaterapia

Cada modelo tiene una vestimenta y nombre único, algunos inspirados en celebridades como Shakira, Alejandro Sanz, Laura Pausini, David Bisbal, Camilo, Pablo Alborán, entre otros.

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También varios llevan el nombre de personajes infantiles animados como Elsa, Mickey, Rey León, Stitch, Superman, Supergirl, Minnie, Princesa Disney, entre otros.

Fundación Juegaterapia

Los precios de los muñecos oscilan entre los 15,95 y 16,95 euros, es decir, entre 65 mil y 73 mil pesos colombianos.

Así, bajo el lema “la quimio jugando se pasa volando”, las fundaciones de Colombia y España promueven la compra de estos muñecos pelones para seguir ayudando a través de sus proyectos a los niños que batallan contra la enfermedad del cáncer.

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“Nuestros BabyPelones son el regalo más solidario de Juegaterapia, que llenan de cariño el corazón de quien los compra y le dejan para siempre en las manos un delicioso olor a vainilla”, destaca la fundación española en su sitio web.

Agrega que estos muñecos son además “súper solidarios porque los beneficios de su venta nos ayudan a seguir poniendo en marcha todos los proyectos de nuestra Fundación”.