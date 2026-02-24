La hermana mayor de Karol G, Verónica Giraldo, volvió a pronunciarse en redes sociales para exponer su vida personal, aunque aseguró que no le gusta hacerlo público. Sin embargo, ha dejado ver el conflicto que enfrenta con el padre de su hija y el rol de su propia familia en el proceso.

Días atrás, Verónica ya había generado preocupación al afirmar entre lágrimas que su expareja estaba “tratando de quitarle” a su hija. En ese momento habló de sentirse devastada y manifestó sentir que había “perdido todo”.

Ahora, en los nuevos videos afirmó, visiblemente alterada, que su expareja la habría hecho quedar como “inestable” para sustentar la disputa por la custodia. También dijo que se enteró de que su familia no la estaría respaldando como esperaba, considerando este hecho como una traición en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Hasta hoy me entere que mi propia familia me está dando la espalda… ¿A ustedes no les parece muy triste que una mamá que parió tenga que hacer esto?”, se cuestionó la mujer mientras caminaba por los alrededores de una casa campestre.

“Porque todo lo que ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, añadió Verónica asegurando que su padre le pegaba a su mamá hasta “sacarle sangre” y que después estaban como si nada. Indicó que el ejemplo no fue el mejor desde que estaba chiquita y aconsejó a los internautas para que no repliquen las vivencias negativas de la niñez.

“No me quieren entregar a mi bebé. Me tocó llamar a la Policía, acá estoy esperando a que me entreguen a mi hija”, enfatizó la hermana de Karol G, mostrando los alrededores de la casa de sus padres.

La mujer aseguró que se cortó su dedo -mostró la mano ensangrentada y el hueso expuesto- intentando rescatar a su hija, e indicó que “no sabía que había tenido una denuncia pública con mi historial clínico y tuve que venir a la casa de mis papás y romper el vidrio de la ventana para que me entreguen a mi hija. Están diciendo que soy una loca”, enfatizó.

Las publicaciones, que se hicieron virales, generaron polémica en redes sociales y gran especulación sobre el caso, por lo que Jessica Giraldo, hermana de Karol G y manáger de la cantante, tuvo que pronunciarse y reconocer que efectivamente la familia está atravesando un momento “muy sensible y difícil” y pidió empatía.

Capturas de pantalla Jessica Giraldo, hermana de Karol G, se pronuncia sobre las declaraciones de su hermana Verónica.

Poco después, la cuenta de Instagram de Verónica dejó de estar disponible. Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre la situación.