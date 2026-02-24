No les falta nada. Los jugadores y jugadoras de las selecciones Colombia solo tendrán que preocuparse por entregar su mejor esfuerzo. Todo, absolutamente todo, lo tendrán en un mismo lugar. En la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla, inaugurada el 13 de octubre de 2021, tendrán también el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento.

Son 4 mil metros de área construida, con un total de 48 habitaciones y varias amenidades como zona de spa, barbería y masajes, área de juegos y terraza de familias.

El hotel propio de la FCF, que es autosostenible y se hizo tomando como referencias a varias sedes de grandes equipos del mundo, según el ingeniero barranquillero Erick Domínguez, quien lideró el proyecto, será inaugurado con la presencia Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Un equipo de EL HERALDO realizó en exclusiva un recorrido por el nuevo espacio y dialogó con el presidente de la FCF, Ramón Jesurun Franco.

¿Qué representa este proyecto para el fútbol colombiano?

Este complejo se inaugurará en las próximas horas y es un orgullo para el fútbol colombiano contar con una herramienta adicional en la búsqueda de la excelencia y de la mejor preparación posible para todas nuestras selecciones, tanto femeninas como masculinas.

¿Cuál es el objetivo principal de este centro?

Que sea una concentración absolutamente integral. La idea es que los jugadores tengan todo a la mano: campos de entrenamiento, fisioterapia, zonas médicas, gimnasio, zonas húmedas y comedores. Todo está pensado para que su preparación sea óptima y con el mayor confort posible.

Jeisson Gutiérrez/El Heraldo Ramón Jesurun Franco, presidente de la FCF, y Erick Domínguez, ingeniero que lideró el proyecto.

¿Cómo se integra la identidad de la selección en el espacio?

Las camisetas son un ícono del fútbol. En la decoración de las habitaciones quisimos incluir réplicas que recuerden a los jugadores la historia y el legado de quienes representaron al país antes que ellos.

¿Cuántas habitaciones tiene el complejo?

Cuenta con 48 habitaciones en un área de unos 4.000 metros cuadrados. Hay habitaciones sencillas y dobles, dependiendo de la categoría de la selección y la concentración.

¿De cuánto fue la inversión?

Aproximadamente de 37 mil millones de pesos. Cinco millones de dólares provinieron de aportes de la Conmebol. El resto con recursos propios.

¿Quién administrará el centro?

Lo manejará directamente la Federación, con personal especializado en hotelería y turismo, replicando la experiencia positiva que hemos tenido en Bogotá.

¿Qué otros espacios incluye?

Recepción, terraza, zona lúdica, fisioterapia, barbería y peluquería. Todo está conectado con los gimnasios, campos, consultorios y zonas médicas de la sede, bajo un concepto integral donde no haya necesidad de salir a buscar nada.

¿Existe la idea de un museo?

Sí, es un proyecto que queremos cristalizar. La idea es reunir en un museo todos los recuerdos de los más de cien años de historia de la Federación.

¿Qué buscan lograr con esta infraestructura?

Para obtener buenos resultados no basta con talento; la infraestructura es clave. Con estas sedes damos comodidad y herramientas para que las selecciones logren sus objetivos y los jugadores se sientan respaldados.

¿Qué reflexión deja este proyecto?

Es un logro que debe socializarse. Es fruto del esfuerzo del fútbol colombiano y ayudará a mejorar la calidad y la preparación de nuestras selecciones.

¿Quiénes asistirán a la inauguración del complejo?

Confirmaron su presencia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además de dirigentes y representantes del fútbol colombiano.

¿Cómo avanza la preparación para el Mundial?

Tenemos cuatro amistosos programados: dos en marzo (Croacia en Orlando y Francia en Washington) y dos más antes del inicio del torneo con rivales por confirmar. Existe la posibilidad de jugar uno en Bogotá por la similitud de altura con Ciudad de México. El otro sería en Estados Unidos ocho o nueve días antes de nuestro primer partido del Mundial.

¿Le preocupa algo de cara al Mundial?

Solo factores externos. Lo importante es que los jugadores lleguen en buen estado físico.

¿Preocupa la situación de orden público que se vive en México? ¿Qué se ha hablado interiormente en la Fifa y la Conmebol alrededor de eso?

Es un hecho que, la verdad, le causa a uno mucho dolor, pero hay que ser solidarios con México y las ciudades donde se presentaron esos incidentes, todavía faltan cuatro meses para el Mundial. De todas maneras es un tema que compete única y exclusivamente a la FIFA, pero yo como colombiano aspiro a que el tema se solucione. Estamos muy ilusionados de poder jugar en México.

¿Qué sabe sobre la alta demanda de boletas por parte de colombianos?

No me sorprende. Siempre hemos acompañado masivamente a la selección en los mundiales y torneos internacionales; seguramente tendremos gran localía en los estadios.

¿Cómo ve la ampliación del estadio Metropolitano?

Muy bien. Barranquilla está dando un paso adelante y un estadio de 60 o 65 mil personas será plenamente ocupado en grandes partidos.

¿Cuál es el mensaje para los hinchas de cara al Mundial?

Tenemos una selección que clasificó bien y está en manos de un gran cuerpo técnico. En marzo jugaremos amistosos contra Croacia y Francia y luego otros dos antes del torneo. Esperamos llegar con los jugadores sanos y hacer un gran Mundial.