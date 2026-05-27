El caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años que llevaba varios días encerrado en una prisión de Misuri, Estados Unidos, y que murió el 8 de abril de 2025, tiene conmocionado a sus familiares, amigos y al país entero luego de conocerse lo que realmente sucedió.

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Pues el inmigrante colombiano permanecía en una celda de aislamiento en una cárcel de ese estado, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras sufría fiebre y escalofríos por COVID-19.

De acuerdo a información preliminar, el joven inmigrante se quitó la vida tras esperar por atención de salud mental, la cual había sido solicitada por él mismo. Asimismo, había suplicado poder hablar con su madre, ya que estaba enfermo, aislado y desesperado.

“Sé que tienes familia y sabes que se preocupan por nosotros”, escribió en una nota a mano dirigida a uno de los guardias. “Que Dios te bendiga”, añadió Brayan en el mensaje.

Según registros de la cárcel revisados por la agencia de prensa Associated Press, el guardia recogió la nota y dijo que haría seguimiento a la solicitud. Sin embargo, una hora después, Rayo fue encontrado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello. La autopsia concluyó que se suicidó.

“El personal del centro le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) y los servicios médicos de emergencia (EMS) lo trasladaron en ambulancia a la sala de urgencias del Hospital Phelps Health (PHH) en Rolla, Misuri", aseguró el ICE en un comunicado.

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La muerte de Brayan Rayo, en 2025, fue la primera de una serie de suicidios registrados en centros de detención migratoria de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Ante el lamentable hecho, el presidente Gustavo Petro pidió este miércoles a la Cancillería presentar una nota de protesta ante Estados Unidos por la muerte del joven colombiano.