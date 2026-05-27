La Policía informó este miércoles en un comunicado que en conjunto con la Fiscalía, la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad, fueron capturados mediante orden judicial y en flagrancia 73 sujetos señalados de atentar contra la vida e integridad de los ciudadanos en la capital del país.

“Entre los capturados se destaca la de un ciudadano venezolano, mediante orden judicial, por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe, quien habría participado en el hurto violento a un ciudadano de 59 años, el pasado 30 de julio de 2025 en la localidad de Usaquén. La víctima se movilizaba en su patineta eléctrica cuando fue abordada por tres personas, quienes con armas cortopunzantes la despojaron de su vehículo y la hirieron, causándole la muerte”, se lee.

Agrega el reporte que el mismo ciudadano extranjero, de acuerdo con las investigaciones, cometía hurtos violentos en horas de la noche en compañía de sus cómplices, seleccionaba a sus víctimas para posteriormente seguirlas y asaltarlas de forma violenta

También, indica el boletín, “se determinó que en agosto de 2025 hurtó una droguería en la localidad de Usaquén. El capturado registra seis anotaciones judiciales por el delito de hurto”.

La entidad policial informó así mismo que otro de los casos más relevantes fue la captura, mediante orden judicial, de un hombre señalado como el presunto autor material de la muerte de su pareja sentimental, en hechos ocurridos en la localidad de Usaquén el pasado 25 de enero de 2026.

“Posterior a cometer el crimen, esta persona, al parecer, alteró la escena con la finalidad de simular un suicidio y desviar las actividades investigativas. Sin embargo, gracias a las labores técnicas y técnico-científicas desarrolladas, se pudieron esclarecer estos hechos”, concluye el documento.

Además, en la localidad de Rafael Uribe fue capturado un ciudadano venezolano conocido con el alias de Papeles, quien se encuentra en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego: “Esta persona presuntamente habría asesinado en el año 2025 a un ciudadano extranjero por quedarse con el dinero producto de la venta de estupefacientes y, posterior a esto, ordenó a otros integrantes arrojar el cuerpo al río Cauca para no dejar evidencia.

De igual modo, en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, fue capturado un hombre que movilizaba en una carreta el cuerpo sin vida de una mujer y al parecer estaría involucrado en este asesinato, sostiene el comunicado .

La institución reporta también que en el barrio San Bernardino de la localidad de Bosa fue detenida una mujer de nacionalidad extranjera, que, en medio de un hecho de intolerancia entre vecinos, habría asesinado con arma cortopunzante a un hombre, y gracias a la oportuna reacción de la Policía, se logró ubicar y capturar a la agresora.

Entre los capturados se identificó a cuatro sicarios, mientras que otros implicados fueron detenidos por agredir con armas cortopunzantes a sus víctimas en medio de riñas o hechos de intolerancia que terminaron en asesinatos.

“Es importante resaltar que en lo que va corrido del 2026 hemos logrado una reducción en el homicidio equivalente a un 7% con 33 casos menos en comparativo al 2025; asimismo, hemos incautado más de 645 armas de fuego e impuesto 92.434 comparendos mediante la Ley 1801 por el porte de armas cortopunzantes”, concluye la Policía.