El Departamento para la Prosperidad Social ya se prepara para iniciar un nuevo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

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Luego de finalizar el segundo ciclo operativo el pasado 20 de mayo, la entidad confirmó que el tercer periodo de transferencias comenzaría de manera proyectada el próximo 3 de junio de 2026. Este nuevo desembolso tendrá especial relevancia porque nuevamente incluirá la entrega conjunta con el subsidio de la Devolución del IVA.

El esquema de Renta Ciudadana funciona bajo un modelo bimensual, lo que significa que durante el año se entregan seis ciclos de incentivos dirigidos a familias priorizadas a través del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares.

Archivo Luego de finalizar el segundo ciclo operativo el pasado 20 de mayo, la entidad confirmó que el tercer periodo de transferencias comenzaría de manera proyectada el próximo 3 de junio de 2026.

Sin embargo, Prosperidad Social aclaró que las fechas exactas de pago podrían variar dependiendo de cada municipio. La organización logística de operadores autorizados y las medidas implementadas por las alcaldías, como el pico y cédula, podrían modificar los cronogramas de entrega en algunos territorios.

La entidad también recordó que actualmente no existen convocatorias abiertas ni procesos de inscripción manual para acceder al subsidio. La selección de beneficiarios se realiza automáticamente mediante cruces de información oficiales.

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¿Cómo puede verificar si es beneficiario de Renta Ciudadana?

Las personas interesadas en verificar si recibirán el pago pueden hacerlo directamente en la plataforma digital oficial de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Para consultar el estado del hogar es necesario ingresar el tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento.

Uno de los componentes más importantes del programa corresponde a la línea denominada Valoración del Cuidado, dirigida a hogares clasificados en el Grupo A del Sisbén IV con niños menores de seis años o personas con discapacidad. En estos casos, el incentivo económico puede alcanzar los $500.000.

Cortesía Prosperidad Social Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Prosperidad Social también emitió una advertencia para quienes reciben el dinero mediante modalidad de giro a través de operadores como SuperGIROS o SuRed. Según explicó la entidad, los recursos no son acumulables y deben reclamarse dentro de los plazos establecidos.

Si un beneficiario no cobra el incentivo en las fechas asignadas para el ciclo correspondiente, el dinero será devuelto al tesoro nacional y el hogar podría enfrentar una suspensión temporal del beneficio, afectando futuros pagos.

Por esta razón, el DPS recomendó a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales de información y consultar periódicamente el estado de sus giros para evitar inconvenientes durante la entrega de los recursos.