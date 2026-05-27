El Ministerio TIC, junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), abrió la primera edición del Sandbox Regulatorio Sectorial, una iniciativa que permitirá probar soluciones innovadoras de internet satelital bajo condiciones regulatorias controladas y supervisadas.

“El Sandbox regulatorio es una forma hacer pruebas sin renunciar al rigor técnico, la protección de los usuarios ni la institucionalidad. Regular también es aprender con evidencia, especialmente cuando hablamos de territorios donde la conectividad sigue siendo una deuda”, señaló la ministra TIC, Carina Murcia.

Gracias a la unión entre el Ministerio TIC, la CRC y la ANE, los interesados no tendrán que acudir a procesos separados ante cada entidad, sino que contarán con una sola ruta para presentar sus propuestas y recibir una respuesta coordinada del sector.

En este sandbox las empresas pueden poner a prueba tecnologías o modelos de negocio nuevos en condiciones reales, pero dentro de un entorno controlado: con un grupo limitado de usuarios, por un tiempo definido y bajo reglas diseñadas para dicho piloto. “Si la norma vigente impide o dificulta la prueba, las entidades competentes pueden flexibilizarla de forma temporal, siempre protegiendo a los usuarios”, aclaró el ministerio.

Ministerio de las TIC

“Vale la pena aclarar que el sandbox no elimina reglas ni otorga autorizaciones automáticas. Este espacio busca permitir que soluciones innovadoras puedan probarse con seguimiento institucional, límites claros, criterios objetivos, indicadores de éxito y salvaguardas para proteger a los usuarios”, precisaron.

La convocatoria

La cartera de tecnología invitó a operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan ideas, productos o servicios satelitales listos para probar, sobre todo aquellos pensados para zonas rurales o de difícil acceso, donde tender cables o instalar antenas tradicionales no siempre es viable, puedan vincularse a la iniciativa.

Los proyectos presentados serán evaluados desde dimensiones como la política pública, la regulación, el uso del espectro, la viabilidad operativa y la protección de los derechos de los usuarios. Este modelo busca facilitar el acompañamiento institucional, agilizar la evaluación de iniciativas innovadoras y promover soluciones de conectividad con garantías para los ciudadanos.

El proceso se desarrollará en cuatro fases: aplicación, evaluación, fase de prueba y salida, siguiendo el marco del Sandbox Regulatorio Sectorial establecido en el Decreto 1078 de 2015. Estas son las fechas que los interesados deben tener en cuenta para la fase de aplicación:

Webinar de socialización: 28 de mayo.

Cierre de recepción de propuestas: 30 de junio de 2026.

Publicación del informe preliminar de proponentes habilitados: 13 de julio de 2026.

Publicación del informe definitivo de habilitados: 20 de agosto de 2026.

Una vez aprobados, los proyectos entrarán en la fase de prueba bajo los plazos y condiciones que defina la convocatoria.

“El Ministerio TIC apuesta a esta articulación institucional como una ruta para que la innovación avance con reglas claras, medición rigurosa y responsabilidad pública. El objetivo es probar antes de escalar, recoger evidencia antes de decidir y permitir que las soluciones satelitales respondan, con garantías, a los territorios donde la distancia, la geografía y los costos siguen marcando la frontera de la inclusión digital”, cerraron.