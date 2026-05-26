El cantante colombiano Beéle festejará el primer aniversario de BORONDO, su álbum debut, con un evento especial que reunirá música, cultura urbana y deportes extremos en el Skatepark del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

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La celebración, denominada “Cole Q Welcome to: Los Vales Off The Wall”, se llevará a cabo este jueves 28 de mayo, entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m., en una jornada pensada para conectar a los seguidores del artista con el universo creativo que rodea esta producción musical.

Aunque el ingreso principal será exclusivo para invitados especiales y mayores de edad, la organización confirmó que el público general también podrá vivir parte de la experiencia desde sectores habilitados alrededor del escenario, donde se desarrollarán actividades simultáneas durante toda la tarde.

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Entre las dinámicas programadas se encuentran exhibiciones y competencias de skateboarding, muestras de breakdance, presentaciones de DJs y otras sorpresas que convertirán el emblemático espacio del Malecón del Río en un punto de encuentro para la cultura juvenil y alternativa de la ciudad.

La iniciativa busca celebrar el impacto que ha tenido BORONDO desde su lanzamiento, un trabajo con el que Beéle consolidó aún más su propuesta musical y su conexión con nuevas audiencias dentro y fuera del país.

El evento cuenta además con el respaldo de marcas vinculadas al movimiento urbano y al skate como Vans, de la que el artista es imagen, en una apuesta por mezclar música, moda y deporte en un mismo escenario frente al río Magdalena. La Alcaldía de Barranquilla también respalda el evento.

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La imagen promocional del encuentro apuesta por una estética en blanco y negro de inspiración underground, destacando la rueda de la fortuna del Gran Malecón y elementos gráficos asociados a la cultura skate y streetwear.