Detrás de cada escena del video de ‘Algo tú’, la reciente colaboración entre Shakira y Beéle, hay decisiones creativas pensadas al detalle por la artista barranquillera, quien explicó a través de sus historias de Instagram, cómo imaginó este proyecto desde su raíz.

Desde el inicio, Shakira tuvo claro que quería construir un universo distinto. “Quería un gorila lila, un gorila morado. Bueno y qué mejor escenario que Barranquilla, que es de donde somos Belé y yo, compartimos esa misma raíz. Por eso escribí, somos dos ramas del mismo árbol, ¿sí? Somos olas de una misma orilla”.

Para ella, trabajar con alguien de Barranquilla, de su “patria chica”, le dio al proyecto un valor especial, distinto a otras colaboraciones que ha tenido con artistas colombianos.

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Shakira también quiso romper con la idea tradicional del Carnaval. En lugar de los colores intensos de siempre, apostó por una estética en tonos pastel. “Quise inventarme un carnaval diferente. La marimonda es un personaje folclórico muy importante del carnaval de Barranquilla, además es patrimonio de la humanidad. Quise dejar por fuera los colores primarios, y que fuese un carnaval de color pastel. Me parece que le da, cinematográficamente, como que agrega agrega algo”.

La chiva, por su parte, fue diseñada con detalle. “La chiva es un medio de transporte muy autóctono de mi tierra, y lo que quisimos fue decorarlo, darle un poco de glamour. Duramos días diseñándola para que fuera tal cual me la imaginaba. Los videos son como sueños soñados”.

En lo sonoro, la canción también responde a esa mezcla de tradición y modernidad. Shakira explica que ‘Algo tú’ fusiona música electrónica con ritmos autóctonos como el chandé y la tambora, e incorpora instrumentos como el alegre, el llamador y la gaita. Es, en sus palabras, una forma de llevar los sonidos del Caribe a otro nivel.

“La marimonda que aparece saltando es Tato Marenco, un musicazo espectacular, costeño, que conoce el folclor de mi tierra. Él es el que toca la gaita”.

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El calor fue uno de los mayores desafíos, especialmente para quienes usaban los trajes del video.

“Hacía mucho calor. Los gorilas estaban sufriendo porque obviamente no eran de verdad (risas) y yo con todo este pelo encima. Estuvimos hasta altísimas horas de la noche. Bueno, ya me vieron las seis de la mañana, y cuando ya me iba a casa, me dice Beéle, ¿me puedes me puedes tatuar tu nombre? Y le digo, ¿qué? Que le tatuara mi nombre a las seis de la mañana. Hice lo que pude”, dijo entre risas.

¿Y el gorila lila? “Beéle es la representación del gorila, pero queríamos que fuera diferente porque Beéle es diferente y que más diferente que eso”.

Uno de los elementos que más quiso resaltar en el video fueron los picos. “Son un sistema de sonido que se usa mucho en en Barranquilla, en los barrios populares, porque la gente siempre está escuchando música en en en mi tierra, siempre, siempre está escuchando música. Y y tienen un volumen que eso me lo levanta hasta un muerto”.