En la Universidad del Norte, durante la inauguración de la quinta edición de la Cátedra Álvaro Cepeda Samudio, promovida por la Dirección de Arte y Cultura Cayena, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció la disponibilidad de su administración para seguir desarrollando inversiones que faciliten la actividad cultural y consoliden el hábito de la lectura.

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Verano dijo que Cepeda Samudio está en el grupo de los ilustres atlanticenses que le contaron al mundo cómo somos los habitantes del Caribe.

Manifestó su satisfacción con la inauguración de la quinta versión de la Cátedra Cepeda Samudio, un espacio que continúa consolidándose como un punto de encuentro para repensar y poner en diálogo la obra de uno de los escritores más influyentes del Caribe colombiano desde miradas contemporáneas.

Según sus palabras, cuando se echa una mirada hacia atrás en la historia, se cae en la cuenta de que Álvaro Cepeda Samudio, García Márquez, Fuenmayor y los restantes miembros del Grupo de Barranquilla formaron una de las comunidades intelectuales y literarias más influyentes de Colombia.

“Como gobernantes tenemos el deber de conservar el legado de Cepeda Samudio y por eso vamos a rescatar todo ese proceso promoviendo la adecuación de espacios para convertirlos en museos, galerías y sitios de encuentro de los amantes de la literatura”, dijo el gobernador.

Anunció que pronto se va a adquirir la antigua casa aledaña al sitio donde hoy funciona la CRA, y ese será un espacio más para la conservación del legado.

Recordó el mandatario que la antigua casa patrimonio ubicada en la carrera 58 fue el lugar en el que Cepeda Samudio vivió y se inspiró para escribir.

Finalmente, manifestó que todo lo que se haga por promover la cultura es importante, aunque no suficiente, porque Barranquilla y el Atlántico merecen seguir impulsando el conocimiento de los valores literarios y los puntos de encuentro de la identidad caribe.

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En esta edición, la Cátedra adquiere un significado especial al conmemorarse los 100 años del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio, figura clave en la literatura y el periodismo del país.