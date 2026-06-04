La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer este jueves que, a través de su Dirección de Investigación de Protección al Consumidor, abrió una investigación formal contra la empresa Ticket Fast S.A.S., operadora de la plataforma Tuboleta.com.

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Explicó la entidad que la decisión de formular pliego de cargos a TuBoleta se tomó tras analizar y agrupar nueve expedientes acumulados que incluían quejas ciudadanas relacionadas con problemas en la venta de boletería para partidos de fútbol, conciertos y espectáculos públicos.

Pexels Imagen de referencia de un concierto.

Irregularidades de TuBoleta detectadas

Tras las evaluaciones iniciales, la SIC identificó cinco presuntas infracciones a los derechos de los consumidores:

1. Incumplimientos al deber de información: según la SIC, la plataforma habría omitido datos obligatorios para el consumidor (como el municipio del evento, los datos del promotor, los horarios de los eventos y los canales de venta autorizados) en los conciertos de ‘Todos Juntos’, ‘Luis Alberto Posada’, ‘Myriam Hernández’, ‘Danny Marín y sus amigos’ y ‘La vida de un ícono con Juan Gabriel’.

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2. Falta de notificación a la autoridad sobre mecanismos de devolución en la cancelación o modificación de eventos: Ante la cancelación o cambio de fechas de varios conciertos, la empresa presuntamente no avisó a la SIC, dentro de los tres días hábiles siguientes, cuál sería el procedimiento para la devolución del dinero, el abono o el recambio de las boletas a los afectados.

3. Uso de cláusulas abusivas en T&C del comercio electrónico: la entidad dijo que detectó dos condiciones en estos canales que estarían prohibidas. La primera, una cláusula en la que TuBoleta se eximía ante problemas de horarios, realización del evento o logística, trasladando toda la responsabilidad al promotor.

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Y la segunda, otra cláusula en la que advertían que el seguro o servicio de ‘Asistencia Tu Boleta’ no era reembolsable si el evento se cancelaba, situación que resulta reprochable porque en esa situación el servicio no es útil para el consumidor.

4. Incumplimiento en reglas de comercio electrónico: la empresa habría fallado en garantizar los derechos básicos en este tipo de operaciones, específicamente en lo relacionado con el derecho de retracto (arrepentirse de la compra) y la facilidad para presentar quejas y reclamos (PQRS).

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5. Ignorar las órdenes de la autoridad: la investigada presuntamente no respondió en la forma y términos establecidos las órdenes emitidas por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor relacionadas con el partido Boyacá Chicó vs Millonarios y con el festival ‘Brilla 4 Elementos’.

La Superintendencia de Industria y Comercio indicó que este pliego de cargos determina el inicio de la investigación, por lo que Ticket Fast S.A.S. tendrá el derecho de defenderse, presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere necesarias.