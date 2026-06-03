Las elecciones presidenciales en Colombia, al menos en lo que tiene que ver con la primera vuelta, generó un impacto en la economía colombiana, tanto así que el dólar presentó una caída considerable al punto de encontrarse en niveles no vistos en cinco años.

El precio del dólar cerró las negociaciones de este martes con un promedio de $3.562, y aunque esto significó una leve alza de $2 en relación con la Tasa Representativa del Mercado anterior (TRM) situada en $3.560,24, el promedio a la baja, después de la jornada electoral del pasado domingo, es de $119.

El dólar estadounidense abría a la baja en una actitud de espera ante las conversaciones de paz en Oriente Medio, tras el anuncio por parte de Líbano de un alto el fuego limitado entre Hezbolá —respaldado por Irán— e Israel, aunque la incertidumbre geopolítica general mantenía a los operadores en vilo.

En el contexto local, la divisa tuvo una reacción inmediata luego de la jornada de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Sobre estos indicadores de la divisa, EL HERALDO consultó precisamente a varios analistas que explicaran este comportamiento. De acuerdo con Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, la reciente caída del dólar ha obedecido principalmente a factores internos. Por una parte, las monetizaciones de divisas realizadas por el Gobierno Nacional para cerrar la operación de manejo de deuda en moneda extranjera que había sido estructurada un año atrás incrementaron la oferta de dólares en el mercado local, pero por otra, indicó que el resultado de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja sobre Iván Cepeda, ha contribuido a reducir la percepción de riesgo sobre Colombia.

“Los inversionistas interpretan que una eventual administración de De la Espriella sería más favorable al mercado, con mayor compromiso con la disciplina fiscal, la inversión privada y la estabilidad institucional, lo que ha favorecido la valorización de los activos colombianos y la apreciación del peso”, socializó Ballén a este medio.

Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, dijo que el precio del dólar ha bajado $119 tratando de buscar su tasa de equilibrio.

“Esto corresponde a unas situaciones de coyuntura favorables por razones como que el mercado ha estado con mucha incertidumbre, debido a que no confía en la gestión que en materia de lo financiero y en lo público viene haciendo la actual administración, sobre todo porque ha aumentado el gasto de una manera desproporcionada y la efectividad en el aumento del ingreso no ha sido tan alta”, indicó el experto.

También señaló: “Esta situación lleva una vía que básicamente abre las esperanzas de que el crecimiento y el desarrollo se vean por la inversión y particularmente la inversión privada. Desde luego ha generado un fenómeno de confianza de baja de la incertidumbre, que ha coger confianza en ese escenario internacional que la tenía perdida, porque nuestro riesgo país era es muy alto”.

Bolsas del mundo, al alza

La Bolsa de Londres subió este martes un 0,33 % ante la esperanza de un próximo acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán y a los ataques de Israel contra el Líbano, un optimismo que ha contagiado a las demás bolsas europeas.

A su vez, la bolsa de Fráncfort subió este martes un 0,48 % tras la caída del precio del petróleo después de que Israel e Hizbulá acordaran un alto el fuego y por las ganancias de las tecnológicas impulsadas por Wall Street.

Además, la Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB sumó un 1,61 % hasta los 50.578,54 puntos ante la esperanza de que se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán e impulsada por la fuerte subida de Stmicroelectronics.

Entre tanto, el principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este martes un 0,77 %, con el fabricante de semiconductores STMicroelectronics firmando una impresionante subida del 15,14 %. El CAC-40 cerró en positivo, a pesar de los mensajes contradictorios sobre el conflicto líbano-iraní y la aceleración de la inflación en Europa.

Y por último, Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,45 %, con el foco puesto en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según la República Islámica, se encuentran paralizadas.

El petróleo vuelve a subir de precio

El barril de petróleo brent de referencia para Colombia, subió ligeramente hasta quedar en los 96 dólares, ante la perspectiva de que el acuerdo para finalizar la guerra contra Irán se encuentre aún lejos.

El brent inició la semana al alza después de que la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informase de que Teherán había detenido las negociaciones indirectas con Washington como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz. Según XTB, el mercado se inclina por la opción de que Washington y Teherán están a punto de llegar a un acuerdo.