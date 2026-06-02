La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) dio a conocer los datos de producción de hidrocarburos (petróleo y gas) en Colombia correspondientes al mes de abril del presente año.

En ese sentido, se reveló que la producción fiscalizada de petróleo en el primer cuatrimestre de 2026 se ubicó en más de 736.600 barriles diarios, lo que significó una caída de 1,36 % frente a los más de 746.800 barriles diarios reportados en el mismo período de 2025.

Según Acipet, las regiones que registraron los mayores aportes a la producción durante abril fueron Meta, con 58,96 %, Casanare (13,76 %) y Arauca (6,43 %).

Además, para el cuarto mes del año, las principales compañías productoras fueron Ecopetrol, con 458.058 barriles diarios, Frontera Energy (46.411 barriles diarios) y GeoPark (41.249 barriles diarios) de crudo.

El petróleo registró los mayores descensos, al pasar de 1.292 millones de pies cúbicos diarios a 1.127 millones de pies cúbicos diarios en el cuatrimestre, lo que representa una disminución de 12,77 %.

Frente al panorama de gas comercializado en volumen, hubo un descenso de 15,38 % en el cuatrimestre.

A esto se añadió que, en abril de 2026, las importaciones superaron 25 % de la oferta de gas, mientras que el energético producido a nivel local representó poco más de 74 %.