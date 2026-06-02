La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella destacó la reacción de los mercados financieros luego de los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que el candidato avanzó a la segunda ronda electoral.

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A través de un comunicado, el equipo del aspirante señaló que los indicadores económicos reflejaron una recuperación de la confianza de los inversionistas tras conocerse el resultado de las urnas.

Según información citada por la campaña y publicada por distintos medios, el dólar pasó de cotizarse en $3.690 a $3.571 en una sola jornada, mientras que el peso colombiano fue señalado como una de las monedas con mejor desempeño a nivel internacional.

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La bolsa registró importantes valorizaciones

El comunicado también resaltó el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia durante la jornada posterior a la primera vuelta.

De acuerdo con los datos mencionados, el índice COLCAP llegó a superar el 6 % de valorización durante las primeras horas de negociación y cerró con una ganancia de 3,57 %. Medido en dólares, el avance habría alcanzado el 7,40 %, ubicándose entre los mejores desempeños bursátiles a nivel mundial.

Entre las acciones que registraron mayores incrementos se encuentran PF Aval, Ecopetrol, Davivienda, Banco de Bogotá y Cibest, cuyos títulos presentaron valorizaciones significativas durante la jornada.

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Mejora en los indicadores de deuda y riesgo país

La reacción positiva también se reflejó en el mercado de deuda pública, según la campaña.

El comunicado señala que los bonos soberanos colombianos registraron valorizaciones y que disminuyeron las tasas exigidas por los inversionistas. Asimismo, destacó reportes sobre una reducción en los indicadores asociados al riesgo país, lo que fue interpretado como una señal de mayor confianza en las perspectivas económicas de Colombia.

Expectativa por la segunda vuelta

El pronunciamiento concluye señalando que la confianza económica debe sustentarse en reglas claras, disciplina fiscal y apoyo al sector productivo. En ese sentido, la campaña considera que la reacción de los mercados representa una señal de optimismo frente al rumbo económico que podría tomar el país tras las elecciones.

Sin embargo, analistas han señalado que el comportamiento de los mercados responde a múltiples factores y que la evolución de estos indicadores dependerá también del desarrollo de la campaña electoral y del resultado definitivo de las elecciones presidenciales.