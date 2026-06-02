Desde el Partido Centro Democrático advierten que se ha caído la teoría del supuesto fraude electoral que alegan el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda desde el domingo pasado, cuando se cumplieron los comicios de primera vuelta presidencial.

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El congresista Hernán Cadavid señaló al respecto en sus redes sociales que lo que se busca es reconocer los resultados por parte del Gobierno y el oficialismo: “Se cae la teoría del ‘fraude’ alegada por @petrogustavo - @IvanCepedaCast que buscan desconocer los resultados”

Se cae la teoría del “fraude” alegada por @petrogustavo - @IvanCepedaCast que buscan desconocer los resultados



Ahora empiezan a mostrar a la primera línea destructiva como anoche en Bogotá



Ya el país no se deja arrinconar de la amenaza criminal con la que intimidaban https://t.co/VbZmxWLSht — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) June 2, 2026

“Ahora empiezan a mostrar a la primera línea destructiva como anoche en Bogotá. Ya el país no se deja arrinconar de la amenaza criminal con la que intimidaban”, agregó el parlamentario opositor refiriéndose a las manifestaciones que hubo en la noche del pasado lunes en la capital del país.

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Este pronunciamiento se da luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil informara que, tras la jornada de la noche del lunes, “el escrutinio de las votaciones presidenciales que realizan jueces de la República en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98 % sin ninguna novedad”.