La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., empresa propietaria de Tiendas ARA, tras analizar más de 2.000 quejas de consumidores y recopilar información mediante visitas de inspección realizadas por la autoridad.

Dicha decisión se adoptó luego de identificar posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor en diferentes aspectos de la operación comercial de la cadena de descuentos.

Según la SIC, uno de los puntos que motivó la apertura de la investigación está relacionado con presuntos dobles cobros en pagos electrónicos.

En ese sentido, se reveló que entre febrero y julio de 2024 se recibieron 825 quejas de clientes que reportaron cobros repetidos al utilizar códigos QR y otros medios de pago digitales.

Acto seguido, la Superindustria señaló que, en algunos casos, los usuarios habrían tenido que realizar un segundo pago para completar la transacción.

Otro de los aspectos bajo revisión corresponde a diferencias entre los precios exhibidos en los estantes y los valores cobrados en caja. Por esta situación, la entidad reportó la recepción de 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025.

La SIC también examina el cumplimiento de las normas relacionadas con promociones y sorteos. Dicho esto, la entidad verificará si la información suministrada a los participantes sobre los mecanismos para la entrega de premios fue clara y se ajustó a las disposiciones vigentes.

Asimismo, señaló que se detectaron “diferencias entre el precio anunciado en los estantes y el valor real cobrado en la caja” y que también se evalúan posibles irregularidades en la entrega de vueltas y en la aplicación de promociones.