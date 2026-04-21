Muchos colombianos prefieren hacer un “estudio de mercado” para saber dónde comprar las cosas de aseo para su hogar, las frutas, las verduras y las carnes.

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Algunas veces hacen recorridos en varios supermercados para encontrar el mejor balance en calidad y precio. Cuando lo encuentran van siempre a lo seguro y encuentran lo que están buscando sin gastar mucho.

Asimismo, ahora existen supermercados a bajo costo como Tiendas D1, Tiendas Ara y Ísimo. Un reciente estudio del Índice de Preferencia del Retail (RPI) confirmó que estas tiendas son las marcas favoritas para comprar, por encima de cadenas tradicionales.

Pexel Asimismo, ahora existen supermercados a bajo costo como Tiendas D1, Tiendas Ara y Ísimo. Un reciente estudio del Índice de Preferencia del Retail (RPI) confirmó que estas tiendas son las marcas favoritas para comprar, por encima de cadenas tradicionales.

El informe evaluó más de 20 retailers teniendo en cuenta factores como precio, experiencia de compra, crecimiento y conexión con el consumidor.

Al parecer indicaron que el éxito de estas cadenas se basa en el modelo “hard discount”, que reduce costos operativos y prioriza productos esenciales a precios bajos.

Al parecer indicaron que el éxito de estas cadenas se basa en el modelo “hard discount”, que reduce costos operativos y prioriza productos esenciales a precios bajos.

Uno de los factores más determinantes es el crecimiento de las marcas propias pues por ejemplo en Tiendas D1 representan hasta el 80% de las ventas y en Tiendas Ara rondan el 50%.

¿Dónde es más barato comprar la canasta básica? Esto dice la IA

Por curiosidad se realizaron consultas realizadas a la inteligencia artificial para que indicara cuál de todos los supermercados era mejor para comprar por los precios y la calidad.

Respondió que los que lideran en los más baratos para productos básicos son Tiendas D1 y Tiendas Ara. En arroz, huevos, aceite, lácteos y productos de aseo.

Pexels Supermercado

Estos productos pueden costar significativamente menos que en cadenas tradicionales. Pero concluye en que sus puntos débiles son las frutas, verduras y carnes.

Aunque dominan en productos de despensa, no siempre son la mejor opción en frescos. Por eso es que muchos consumidores optan por combinar.

Pexels Supermercados preferidos para comprar según la IA

Compran el aseo y otras cosas en en Tiendas D1 o Tiendas Ara; y las frutas y verduras en plazas de mercado o tiendas tradicionales.