La economía de Colombia presentó un crecimiento de 1,6 5% en el mes de febrero de 2026 en relación con el mismo periodo del año pasado.

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), pese a permanecer en terreno positivo, se situó por segunda vez consecutiva bajo el umbral de 2 % por primera vez desde febrero de 2025.

La entidad sostuvo que el crecimiento de la economía en febrero estuvo impulsada por las actividades económicas terciarias (comercio, turismo y transporte, administración pública y defensa, educación y salud) que mostraron un crecimiento de 2,55 %, el más alto entre los tres grupos, y por las actividades económicas secundarias (industrias manufactureras), que reflejaron un aumento de 0,40 %.

Sin embargo, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, se fueron a terreno negativo y registró un decrecimiento de 2,08 %.

En febrero, de las siete subactividades de servicios, seis mostraron variaciones positivas, lideradas por administración pública y defensa, junto con salud, educación y entretenimiento, que se expandió un 3,4 %; la excepción fue información y comunicaciones, donde se experimentó una contracción del 0,2 %.

Estos resultados, más allá de ser positivos, no fueron los esperados por el mercado financiero colombiano, puesto que la mayoría apuntaba a un crecimiento máximo del 2,5 %.