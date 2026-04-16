Ecopetrol y Petrobras tienen previsto terminar este año las consultas previas del proyecto Sirius para tener el gas en producción en 2030. Así lo dieron a conocer tanto el presidente de Ecopetrol (e), Juan Carlos Hurtado, como su similar de Petrobras, Alcindo Moritz durante el Congreso de Naturgas en Cartagena.

En ese sentido, Hurtado manifestó que “se debe asegurar el cierre de las consultas a final de este año y poder radicar los estudios de impacto ambiental en el primer trimestre del otro año, para que a finales del 2027 logremos sancionar el proyecto para iniciar ejecución”.

A su vez, Alcindo Moritz sostuvo que el proyecto Sirius va fuerte y por buen camino, y se encuentra actualmente en la fase 3 del proyecto.

“Es la fase en la que empezamos a construir la estrategia de contratación, es decir, estamos empezando a hablar con las empresas suministradoras de bienes y servicios para que estén preparadas para ese proceso de estación para que lleguemos al 2027 en buen frente, cuando se hace la decisión final de inversión, y a partir de este momento sí empezamos las construcciones e instalaciones”, detalló Moritz.

Agregó que, en paralelo, se encuentran trabajando con el proceso de licenciamiento ambiental que también sigue con las 120 comunidades. “Estamos mucho más de la mitad de este proceso, son más de 1500 reuniones que tenemos que hacer, pero estamos fuertes, estamos estructurado para eso y vamos a lograr nuestras metas”.

Entre tanto, Juan Carlos Hurtado, enfatizó que han venido trabajando con Petrobras desde hace 8 años para asegurar que este primer gas pueda llegar a los hogares en 2030.

“La ruta crítica es la licencia ambiental, pero esto es parte de varias cosas, una de ellas son las consultas previas, en el tema de la línea submarina, hemos avanzado en más del 90 % en la ruta crítica y en el protocolo con la dirección de consultas previas de estas comunidades. Y un tema no menor, en el área de facilidades que hoy opera nuestra filial Hocol, también nos certificaron dos comunidades y estamos a la espera que nos certifiquen una tercera. Eso es fundamental también para el engranaje de todo este tema”, expresó el presidente encargado de Ecopetrol.

“No nos preocupa la importación de gas con Venezuela”

El presidente de Petrobras fue enfático en decir que no les preocupa la importación de gas que se pueda dar con Venezuela.

“Hay demanda, hay necesidad de gas en Colombia, además de Sirius. Cuando empecemos a producir Sirius, aún tendremos un volumen necesario para producir, y Sirius es competitivo, no nos preocupa, igual, hay espacio para todo tipo de gas, y es esencial que Colombia pueda pensar en ello”, socializó Moritz.