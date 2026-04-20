Hace pocas horas fue reportando un nuevo atentado sicarial en el que murió un hombre en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Eduard Lorenzo Amaya Yepes, de 42 años de edad.

El homicidio se registró a las 7:00 de mañana de este lunes 20 de abril, sobre la carrera 21 #17-43, jurisdicción del barrio Las Delicias.

Según la información preliminar, los hechos se habrían presentado cuando la víctima se encontraba saliendo de su lugar de residencia, en ese momento llevaron dos individuos en una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego y le propinó cerca de seis impactos en cabeza y tórax, que le causaron la muerte en el acto.

Familiares y redundes del sector lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial local, sin embargo, los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

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Los actos urgentes e inspección judicial fueron realizados por investigadores de la Sijín de la Policía, quienes de igual manera adelantan las labores para establecer los móviles del crimen.

Finalmente, la entidad policial indicó que la víctima tenía una anotación por el delitos de porte ilegal de armas de fuego o municiones.