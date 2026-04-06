En las últimas horas, la Policía Nacional reportó que en desarrollo de las acciones preventivas y operativas, se registró un procedimiento policial en zona rural del corregimiento de Matitas, área rural de Riohacha, que dejó como resultado una persona de sexo masculino sin vida.

La víctima respondía al nombre de Jhon Freddy Valera Góngora, de 33 años, quien era oriundo de Santa Marta, Magdalena y se había fugado de la Estación de Policía de municipio de El Molino, La Guajira, el pasado 19 de marzo, junto a Víctor Alfonso Pérez Álvarez, de 35 años, capturado en diciembre de 2024 por hurto calificado.

Según la entidad policial, los hechos se presentaron hacia las 09:30 de la mañana de este domingo 5 de abril, en inmediaciones de la entrada a la vereda Anaime, donde realizaban labores de control.

De acuerdo con la información suministrada por los policías que atendieron la situación, fueron atacados con arma de fuego por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Ante esta situación, los uniformados reaccionaron con sus armas de dotación, logrando impactar a uno de ellos.

Durante la inspección al lugar de los hechos, fue hallada un arma de fuego, con un proveedor extendido con capacidad para 30 cartuchos. Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La Fuga

Se conoció que los detenidos utilizaron una segueta para cortar los barrotes del calabozo y escapar por la parte posterior de las instalaciones.

En su momento, la Policía Departamental activó un operativo en todo el sur del departamento para dar con el paradero de los prófugos.

Antecedentes

A Valera Góngora en junio del año 2022, un juez de control de garantías de Riohacha le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, tras ser capturado por la Sijín en la calle 7 con carrera 1 de la capital de La Guajira, por hechos ocurridos el 11 de marzo de 2022 en la calle 19 carrera 15 esquina, en el parque Rojas Pinillas, donde fue asesinado a bala Luis Eduardo Elles Altahona, pensionado del Cerrejón.