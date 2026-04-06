Con un despliegue de más de 1.300 uniformados por todas las carreteras del departamento de La Guajira, la Policía Nacional entregó un balance positivo en materia de seguridad durante el desarrollo de actividades religiosas y culturales de la Semana Santa.

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Entre los resultados más significativos se encuentran la captura de 37 personas por los delitos de hurto, lesiones personales, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, porte de estupefacientes y orden judicial.

De igual forma la recuperación de cuatro motocicletas y dos vehículos, la incautación de cinco armas de fuego ilegales, 2.334 gramos de marihuana, 259.280 kilogramos de cocaína, 26 cartuchos de diferentes calibres, cuatro armas traumáticas y 350 kilos de productos pesquero.

Asimismo, se elaboraron 215 órdenes de comparendos a ciudadanos por conductas contrarias a la convivencia, dentro de las cuales se destaca el artículo 35 “comportamientos que afectan las relaciones entre personas y las autoridades” con 38 aplicaciones.

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En cuanto a la protección de fauna y flora silvestre, la policía ambiental logró la incautación de 350 kilogramos de producto pesquero, 4.122 galones de hidrocarburos, la recuperación de cinco aves silvestres, al igual que la realización de campañas ambientales enfocadas a la prevención del uso de la Palma de Cera, Orquídeas y consumo de fauna silvestre.

Controles viales

Desde el domingo 29 de marzo hasta el día 5 de abril del año en curso, se movilizaron por La Guajira un total de 61.496 vehículos, de los cuales 29.663 ingresaron al territorio y 31.883 salieron por los diferentes ejes viales del departamento, además, se impusieron 231 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte.

Por otra parte, se presentaron tres siniestros viales en carreteras de La Guajira, donde fallecieron tres personas y una resultó lesionada.