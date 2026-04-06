Las motos eléctricas en Colombia deberán cumplir con nuevas exigencias similares a las de los vehículos de combustión.

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Las autoridades establecieron requisitos obligatorios y sanciones económicas para quienes no acaten la normativa.

Este año quienes utilicen motos eléctricas deberán ajustarse a una serie de condiciones legales que buscan regular su circulación y garantizar la seguridad vial. Estas medidas equiparan en gran parte las obligaciones de estos vehículos con las motocicletas tradicionales.

Este año quienes utilicen motos eléctricas deberán ajustarse a una serie de condiciones legales que buscan regular su circulación y garantizar la seguridad vial.

¿Qué documentos debe tener para manejar una moto eléctrica?

Para poder circular sin inconvenientes, los conductores de motos eléctricas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con licencia de conducción categoría A1.

Tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Realizar la revisión técnico-mecánica correspondiente.

Usar elementos de protección como casco certificado, guantes y prendas reflectivas.

Pavel Vladychenko vk.com/altern Estas condiciones buscan reducir riesgos en las vías y asegurar que tanto el conductor como el vehículo cumplan estándares mínimos de seguridad.

Estas condiciones buscan reducir riesgos en las vías y asegurar que tanto el conductor como el vehículo cumplan estándares mínimos de seguridad.

Estas son las multas si no tiene los documentos para manejar una moto eléctrica

Asimismo, las autoridades también definieron sanciones económicas para quienes no respeten estas obligaciones.

No portar SOAT o licencia vigente: multa cercana a $1.750.000

multa cercana a $1.750.000 No tener revisión técnico-mecánica al día: sanción aproximada de $875.000

sanción aproximada de $875.000 Conducir sin licencia o con documento vencido: multa de alrededor de $466.000

Para poder circular sin inconvenientes, los conductores de motos eléctricas deberán cumplir con todos los requisitos.

Estas infracciones hacen parte del régimen sancionatorio de tránsito y pueden acarrear además otras medidas como la inmovilización del vehículo.