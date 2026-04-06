En las últimas horas, se reportó un caso de retención ilegal de un equipo médico en el corregimiento de Barragán, en la zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

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De acuerdo con las autoridades locales, un auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia fueron interceptados por sujetos armados, quienes los desviaron de su ruta para que prestaran atención de urgencia a un presunto integrante de las Farc que se encontraba herido.

Asimismo, los reportes iniciales señalan que se trataría de una persona con heridas de bala, resultado de un enfrentamiento reciente.

Por otro lado, Martín Hincapié, secretario de Seguridad de Tuluá, calificó el hecho como un ataque contra la misión médica y una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

“Fueron sacados de su sitio el conductor de la ambulancia, el médico y el auxiliar, de manera obligada por actores armados, quienes los llevaron a una finca. Allí los obligaron a atender a una persona herida de bala, presuntamente en medio de confrontaciones entre dos grupos de disidencias”.

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Hincapié también hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para proteger al personal sanitario en la región.

“Suficiente es que, a veces, un médico, una enfermera o personal de la salud quieran ir a prestar los servicios. ¿Cómo, si ni siquiera se respetan los mínimos del conflicto armado? Eso es lo que nos tiene preocupados. Por eso queremos hacer un llamado e incluso pedir la intervención de entes del orden nacional e internacional”.

Este hecho se suma a recientes incidentes que mantienen en alerta al suroccidente colombiano.

Durante la tarde de este domingo, las autoridades detectaron dos cilindros con explosivos, lo que obligó al cierre temporal de la vía Panamericana mientras el Ejército realizaba su desactivación.

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El cierre se presentó en uno de los momentos más críticos del plan retorno, afectando el tránsito entre los municipios de Timbío y Rosas, y la vía se reabrió ya entrada la noche.

Según informes preliminares, estos cilindros podrían estar relacionados con los explosivos utilizados en un atentado contra la Policía semanas atrás. Las autoridades confirmaron que los elementos fueron desactivados con éxito por miembros del Ejército.