El escándalo sobre supuestos vínculos de funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como ‘el zar del contrabando’ en Colombia, ya tiene segunda parte. Este domingo se revelaron unos supuestos audios entre el delincuente y los emisarios de la actual administración nacional.

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El informe, difundido por Noticias Caracol, involucra a Jorge Lemus, quien acaba de salir de la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que ha sido una de las personas más cercanas al presidente Petro.

Las reuniones, de acuerdo a lo revelado, se llevaron a cabo a comienzos del año 2025. Señala el medio nacional que se evidencia que al menos cuatro emisarios del Gobierno se reunieron con representantes de ‘Papá Pitufo’ y que en los audios se escuchan ofrecimientos judiciales por parte de Lemus con el contrabandista.

El informe revela que Lemus sostuvo reuniones a puerta cerrada con Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín. Se añade que en un video se ve a ambos saliendo de un restaurante en Cartagena.

En lo difundido por Noticias Caracol se escuchan parte de los que habrían conversado algunos de los emisarios del Gobierno con los representantes de Marín, en los que se evidencian ofrecimientos para la entrega de ‘Papá Pitufo’ en Colombia, así como información que comprometería al Gobierno y a personas cercanas al presidente Petro.

Jorge Lemus: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”.

Abogado: “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”.

Jorge Lemus: “Eso es”.

Abogado: “No, doctor no, no no”.

Jorge Lemus: “Dígale que yo se lo dije. Y apunte que yo se lo digo”.

Abogado: “Listo, perfecto. No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.

Revela el trabajo del medio nacional que lo anterior es parte de una grabación de una conversación entre Lemus y Ramírez, hecha el 26 de febrero de 2025. Tendrían que ver con lo declarado por el Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante el un consejo de ministros llevado a cabo el 4 de febrero de ese año, en el cual aseguró: “A la campaña intentaron penetrar con recursos de ese sector (...) intentaron meter una plata y la logramos frenar (...)”.

“Al otro día volvió y me dijo (‘Pitufo’):“A este man qué le pasó (a Augusto Rodríguez)”. Entonces, él (‘Pitufo’) quedó más desconcertado aún. Dijo: ¿Qué es esto por Dios?. Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición por... precisamente para yo evitar, para uno no estar en esto. Y mire: Solitos ellos. Dentro de todas estas situaciones, pero la verdad es que la intención nunca ha sido en contra del Gobierno. Siempre y desafortunadamente con la situación que se presentó. Sí, hombre, le sorprendió muchísimo. Yo tengo conocimiento pues cosas que le cuentan a él de lógicamente en muchos acercamientos con gente de aquí hasta el punto usted también personas que conoce, de pronto conocen, cercana a él”, se le escucha decir al abogado.

Abogado: “El problema es que prácticamente con todo este verguero que armaron usted quedó comiendo mejor dicho... con lo que usted hable le están dando credibilidad a todo lo que salga a decir (Augusto Rodríguez)”.

Jorge Lemus: “Es que lo que hablamos no es mentira. Es que lo que hablamos las pocas veces no es mentira. Él se la robó. Dígale que yo se lo dije. Acuérdese bien Jorge Arturo Lemus”.

Abogado: “Y cómo está con el doctor Augusto con todo esto. Con el doctor Augusto”.

Jorge Lemus: “ Hermano, yo creo que él tiene problemas en la cabeza, te lo digo yo así claramente”.

“Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”, se le escucha decir al abogado, en referencia al círculo cercano del presidente Petro.

También se le escucha decir a Ramírez: “Entonces, preciso me llama (Diego Marín) y me dice: ‘Vea, que es una cita, que tal cosa’. Me dijo:‘Pues hermano, pues vaya pues’. Yo le dije a este man: ‘Yo voy con una condición’. Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: ‘Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención“.

En otra intervención más grave, Ramírez le señala a Lemus que Marín tiene información sobre el gobierno muy delicada.

“Qué le digo yo, Diego (Marín) si se hubiera querido tirar en este Gobierno se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: ‘Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce’. Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no porque hay muchas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente). Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón, estoy hablando de Ramón el español”.

El abogado se refiere a Ramón Devesa, un catalán que ha sido cercano al Gobierno de Gustavo Petro desde la campaña.

“De hecho, con Ramón (Devesa) yo le entregaba otras cosas de índole... unas situaciones con el presidente, quería saber. Yo vuelvo y le digo, tengo personas del bajo mundo y tenía él una inquietud, sobre todo de un atentado que querían hacerle, o algo así, algo de una organización, algo que le querían hacer como en Cali. Yo le ayudé a... Y se le presentó y se le mandó información”, añade Ramírez.

Otro mencionado es Isaac Beltrán, un exasesor de la Uiaf, quien admitió públicamente en 6AM W haber asistido a una reunión con ‘Pitufo’ en España en abril de 2024.

Un tercer emisario mencionado por el abogado de ‘Papá Pitufo’ sería el propio Augusto Rodríguez.

“Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: ‘La información es la que está ahí en el expediente’. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: ‘¿Estos manes qué hicieron?’”.

En otra parte de las grabaciones se escucha:

Jorge Lemus: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)?. Qué hay que hacer como Estado para que él venga y pues responda por lo que hay que responder, si hay que responder por algo”.

Abogado: “Como está en estos momentos de la situación, pues yo creo que el trámite de extradición de él yo creo que ya fue aprobado. Pero está, falta todavía un tema del Tribunal Supremo. No sé cuánto tiempo más se pueda se pueda…”.

Jorge Lemus: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: ‘Voy ya’. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.

Jorge Lemus: “Lo de seguridad, si el hombre decide venir le garantizamos el bajo perfil, le garantizamos seguridad, que no lo vayan a joder. La garantía de que la Fiscalía pues se porte verdaderamente…”.

Abogado: “Como debe ser, jurídicamente. Yo lo que le digo es que hay una cosa que a mí me tiene preocupado. Algo que…”.

Jorge Lemus: “Qué... Pero no lo han pedido…”.

Abogado: “Yo tengo la sensación, lo que me han dicho es que le tienen un paquete (la extradición)”.

Jorge Lemus: “Pero hasta ahora no han dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, lo traen. Entre más pronto lo resuelvan mejor para él. Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya en la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrilleros y los grupos armados, hay una ley que nos permite eso. Que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual…”.