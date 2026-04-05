No cesa el escándalo en el país por cuenta de las supuestas interceptaciones ilegales del Gobierno Petro a la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, las cuales fueron insinuadas por el presidente en un trino publicado en su cuenta de X el sábado en medio de la polémica que suscitó el nuevo contrato de pasaportes.

“Estamos ante un hecho gravísimo que amenaza la democracia”: reacciones por las supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella que insinuó el presidente Petro

En su mensaje, el jefe de Estado dejó entrever que hay informes de inteligencia de conversaciones del aspirante presidencial con los dueños de Thomas Greg&Sons con el propósito de frenar el nuevo modelo implementado por el Gobierno y recuperar el control del negocio, según dijo Petro.

Por esto el candidato advirtió que denunciará este hecho y la “persecución” de Petro ante organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. “Y aquí en Colombia también lo voy a hacer. No te equivoques, Petro. Yo estoy hecho de otro material. Y hoy, más que nunca, estoy firme”, añadió.

“Saben que voy a derrotar a Cepeda. Saben que puedo hacerlo porque tengo pueblo y fervor popular, que es lo más importante. También saben que llegará la justicia verdadera, implacable, dentro y fuera de Colombia, para Petro y todos sus cómplices”, sostuvo Abelardo por medio de un video.

Cuando recurren a interceptaciones ilegales, montajes judiciales, difamación y sicariato digital, es porque saben que se les acaba el tiempo.



Le tienen miedo a un proyecto que no se arrodilla, que no negocia con la corrupción y que viene a poner orden de verdad. Miedo porque… pic.twitter.com/cTVulZZmAf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 5, 2026

En su mensaje también lanzó duros cuestionamientos contra Petro: “Tú eres el jefe de la mafia, eres un bandido que no me asusta. Yo llegué tarde a la repartición del miedo y te voy a hacer pagar por todos tus crímenes, así sea lo último que yo haga en esta vida. Sé además que junto a tus socios del narcoterrorismo y la delincuencia organizada tratarás de asesinarme”, puntualizó.

Piden que intervenga la Comisión de Acusaciones

Asimismo, el equipo jurídico del candidato solicitó a laComisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el inicio de una investigación contra el presidente Gustavo Petro y “personas indeterminadas del DNI” por presunta violación ilícita de comunicaciones.

“Solicito respetuosamente a esa célula congresional iniciar investigación contra el presidente Gustavo Petro Urrego y contra personas indeterminadas del DNI, de conformidad con el artículo 175 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 329 de la Ley 5a de 1992 y el artículo 192 del Código Penal Colombiano”, dice la carta de Germán Calderón, asesor jurídico constitucional del movimiento político Defensores de la Patria,